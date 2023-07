﻿EnviaM darf Großpösna mit Gas und Strom versorgen

Großpösna. Großpösna und EnviaM haben neue Gas- und Stromkonzessionsverträge ausgehandelt. Vorausgegangen war ein Gerichtsverfahren – die Leipziger Stadtwerke wollten der Gemeinde den Abschluss der neuen Verträge durch eine einstweilige Verfügung verbieten lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Auswertungen der von der Gemeinde eingeholten Angebote für die Gas- und die Stromkonzessionen fiel eindeutig zugunsten von Mitgas und EnviaM aus. Das sahen die Leipziger Stadtwerke anders. Während sie beim Gas später einen Rückzieher machten, wollten sie den Abschluss eines neuen Stromkonzessionsvertrages unbedingt durchsetzen.

Gericht: Auswertungen der Gemeinde waren korrekt

Doch das Landgericht Leipzig bestätigte das Vorgehen der Gemeinde und schmetterte das Ansinnen der Stadtwerke ab. Auch die Berufung vor dem Oberlandesgericht Dresden brachte den Leipzigern nichts. Der Vertrag zur Gaskonzession gilt jetzt seit dem 1. Juli 2023, er endet am 30. September 2039. In Kürze wird auch der Stromkonzessionsvertrag unterschrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Endlich gibt es Klarheit und Sicherheit im Rechtsstreit um die Konzessionsvergabe. Die Stadtwerke Leipzig haben die Unterzeichnung des Stromkonzessionsvertrages mit dem Gerichtsverfahren nur unnötig verzögert“, sagte Bürgermeister Daniel Strobel (parteilos). Auch in anderen umliegenden Gemeinden liefen noch Gerichtsverfahren. „Das bringt uns nicht voran. Wir verlieren hier Jahre mit gerichtlichen Auseinandersetzungen, anstatt sinnvoll in die Energiewende und neue Projekte zu investieren“, klagte er.

„Rechtsstreitigkeiten belasten Steuerzahler und Stromkunden“

Die Rechtsstreitigkeiten im Leipziger Umland würden die Steuerzahler in den betroffenen Kommunen und die Leipziger Stromkunden mittlerweile einen mittleren sechsstelligen Betrag kosten, so der Bürgermeister. „Geld, das vernünftiger in Netzausbau und erneuerbare Energien investiert werden könnte“, fügte er hinzu. Das Wichtigste sei, dass die Einwohner von Großpösna von einer sicheren und zuverlässigen Strom- und Gasversorgung profitieren „und wir gemeinsam eine grüne Energiezukunft gestalten können“, erklärte Stephan Lowis, der Vorstandvorsitzende in der EnviaM-Gruppe.

Mit einem Strom- und Gaskonzessionsvertrag erlauben Kommunen dem Gasversorger und Energiedienstleister die Nutzung ihrer öffentlichen Wege und Straßen, um Gas- und Stromleitungen zu verlegen und zu betreiben. Als Gegenleistung erhalten die Städte und Gemeinden jährlich eine Konzessionsabgabe. In Großpösna sind das 166 500 Euro. Dafür werden eine Fläche von rund 40 Quadratkilometern und mehr als 5600 Einwohner mit Strom und Gas versorgt.

LVZ