﻿Sieben-Seen-Wanderung um Leipzig – das müssen Sie wissen

Sparpaket liegt auf dem Tisch

In den Muldentalkliniken droht ein Stellenabbau in Größenordnungen. Ein Sparpaket sieht den Abbau von 55 Vollzeitstellen vor. Wurzen verliert demnach nicht nur die Kinderklinik, sondern auch seinen Status als vollstationäres Krankenhaus. Auch für die Beleghebammen in Grimma hätte der Sparkurs Folgen, wenn der Kreistag am 10. Mai zustimmt.