Abkühlung an heißen Tagen

Trinkwasserbrunnen in Leipzig: Hier gibt es gratis Wasser

Sie bieten Erfrischung an heißen Sommertagen: Öffentliche Trinkwasserbrunnen, an denen kostenlos Wasser gezapft werden kann. Das Netz der Brunnen in der Stadt wächst ständig. Hier finden Sie die aktuellen Standorte.