﻿Markkleeberg: „Im Verborgenen – Tiere und Wind“ im Weißen Haus

Markkleeberg. Es ist nicht auszuschließen, dass man sich in den kommenden Wochen im Weißen Haus auch dann irgendwie beobachtet fühlt, wenn man sich ganz allein in den Ausstellungsräumen wähnt. Denn was sich in Isabelle Dutoits Bildern zwischen Landschaft, Wald und Wasser versteckt, hat oft Augen. Nicht zuletzt deshalb dürfte die aktuelle Ausstellung der Leipziger Künstlerin im Agra-Park auch den Entdeckergeist der Besucher ansprechen.

Erste Einzelausstellung im Leipziger Raum

„Im Verborgenen – Tiere und Wind“ lautet der Titel der Schau, der Isabelle Dutoit einen „leicht retrospektiven Charakter“ attestiert. Die an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst von Arno Rink ausgebildete Meisterschülerin hat für ihre erste Einzelausstellung im Raum Leipzig ganz bewusst auch einige Werke ihres „Armada-Zyklus“ mitgebracht. Die Schiffsbilder nehmen den Betrachter zunächst mit auf eine Reise zur Entdeckung der neuen Welt.

Motive zum mehrmaligen Hinschauen

Fast übergangslos führt der Gang durch die Galerie dann in die neue Schaffensetappe der 47-Jährigen. Hier zwar ohne Schiffe, dafür aber mit einer spannenden Fahrt durch den Kosmos verschiedener Welten. Im Wasser verborgene Landschaften und dezent porträtierte Tiere vermischen sich zu Szenen, deren verbindendes Element einzig die Schatten der Farben zu sein scheinen. Ist es nur die Katze, die auf den Betrachter herabblickt, oder ist da noch ein Augenpaar verborgen?

Der Neugierige, der sich von der Empathie der Szenen anstecken lässt, wird automatisch ein zweites Mal hinschauen – oder noch öfter. Und am Ende vielleicht feststellen, dass in Isabelle Dutoits Bildern manchmal sogar der Wind Augen hat.

Die Verborgenheit des Sichtbaren kann man am heutigen Donnerstag im Rahmen der um 19 Uhr beginnenden Vernissage gemeinsam mit der Künstlerin entdecken. Für die musikalische Umrahmung sorgt Professor Alexander Meinel, für die Laudatio konnte das Team des Weißen Hauses die Kunsthistorikerin Sara Tröster Klemm gewinnen.