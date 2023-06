Auf dem Weltmarkt erfolgreich und vom Entwurf bis zur Fertigung trotzdem alles „Made in Markkleeberg“? Das Unternehmen ACL zeigt, wie das sogar ohne Fördermittel geht.

Markkleeberg. Die Drehbücher für Zeremonien wie Grundsteinlegungen, Richtfeste oder Einweihungen folgen oft bewährten Dramaturgien, die sich nur in Details voneinander unterscheiden. Da spitzt man ganz instinktiv die Ohren, wenn im Reigen der festlichen Ansprachen plötzlich eine Information ausgegeben wird, die so gar nicht in die vermeintlich vorhersehbare Liturgie passen will.