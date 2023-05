﻿Projekt an Markkleeberger Schule: Wenn Kids zu Bienen-Eltern werden

Markkleeberg. Sollte man über die Zahl von rund 90 000 neuen Gästen im Markkleeberger Ökohaus staunen – oder doch eher über den Mut der Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule Mitte? Letztere standen im Schutze ihrer Imkerkleidung jedenfalls ganz entspannt unmittelbar neben Imker André Soudah, als dieser den Kasten öffnete und damit den Weg für den ersten Erkundungsflug des neuen Bienenvolkes frei machte. Seit Dienstag wird im Ökohaus am Festanger Honig gesammelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Kids der Grundschule, die sich hier im Rahmen des Ganztagsangebotes (GTA) einmal pro Woche mit der Imkerei beschäftigen, war es in vielerlei Hinsicht ein besonderes Ereignis. „Begonnen haben wir mit dem Projekt bereits im vergangenen Jahr“, erzählt Ökohaus-Chef Sebastian Steiner. „Da haben wir mit den Kindern die Vorbereitungen geschaffen, unter anderem einen Bienenkasten und die Rahmen für die Waben gebaut.“ Auch mit Verhaltensregeln und anderen beim Umgang mit Bienen erforderlichen Grundlagen habe der Leipziger Umweltpädagoge und Kinderimker André Soudah die Schüler vertraut gemacht. Mit Erfolg, wie sich nun gezeigt hat.

Respekt vor Bienen, aber keine Angst vor Stichen

Völlig angstfrei standen die Kinder um die Beute, wie die Behausung der Bienen genannt wird, während es um sie herum summte und brummte. „Es kann nichts passieren, ich kenne doch die Regeln“, sagte Benjamin aus Klasse 4c selbstsicher und zählte auf: „Man muss still stehen, leise sprechen und sich immer am Rand des Bienenstocks aufhalten, damit die Tiere uns nicht als Eindringlinge wahrnehmen und sich verteidigen wollen.“ Der Zehnjährige mag die fleißigen Insekten, habe sich im Fernsehen schon viele Dokumentationen darüber angeschaut und sogar schon eine Biene auf seiner Hand beobachtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Clarissa aus Klasse 1c teilt inzwischen Benjamins Begeisterung, auch wenn sie sich zuvor nicht so sehr für die Imkerei interessiert hat. „Als die Entscheidung anstand, welches Ganztagsangebot ich nutzen will, hat mir meine Mutter die Imkerei empfohlen“, räumte sie ein. Bis dahin habe die Siebenjährige nur gewusst, dass sie gern Honig isst. „Jetzt finde ich das absolut spannend – und es macht Spaß.“

Der große Moment nach einem Jahr Vorbereitung: Imker André Soudah öffnet am Ökohaus die Beute, damit das Bienenvolk in die neue Umgebung ausschwärmen kann. © Quelle: André Kempner

Das Volk, bestehend aus rund 90 000 Bienen, stammt aus der Zucht von André Soudah, der seit fünf Jahren als „Kinderimker“ in ganz Mitteldeutschland unterwegs ist. „Für solche Projekte suche ich besonders sanfte Völker aus“, erklärte der Umweltpädagoge. Ihm komme es nicht auf Honigerträge an, sondern auf das Vermitteln von Wissen und den Abbau von Vorbehalten.

Altersgerechte Schutzkleidung zähle selbstverständlich zur Grundausrüstung, aber gearbeitet werde am Bienenstock dennoch ohne Handschuhe. „Das fördert die Wahrnehmung des Tastsinns und des Berührungsempfindens“, erklärt der 46-Jährige, der darüber hinaus auch um Aspekte des sozialen Verhaltens weiß. Es sei erstaunlich, wie sich selbst aufgeregte Kinder verhalten, wenn plötzlich Hunderte Bienen am Stock herumkrabbeln oder abfliegen. „Da herrscht sofort Ruhe, und die Kinder sind von einer Sekunde auf die andere geerdet“, erzählt der Imker.

Selbstverständlich mit Verkostung

„Je nach Saison bekommen die Kinder alles um die Biene und den Drohn vermittelt“, umreißt Soudah die Inhalte des GTA. Sie reichten bislang vom Bauen der Rähmchen über das Einlöten der Mittelwände bis hin zum Einsatz des Rauchers. Jetzt sind die Bienen da und es folgt der Schritt in die Praxis. „Wir werden die Königin suchen, zusehen, wie die Bienen schlüpfen und einen ersten Einblick in die Arbeit der Bienen und des Imkers bekommen“, kündigte er seinen Schützlingen an. Und selbstverständlich gebe es am Ende der Saison auch eine Verkostung des gewonnenen „Ökohaus-Honigs“.

LVZ