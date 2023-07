﻿Weißes Haus als Abschiedsbühne? Rolf Münzner stellt in Markkleeberg aus

Markkleeberg. Mit der am Donnerstag beginnenden Ausstellung von Werken des Künstlers Rolf Münzner ist dem Team des Markkleeberger Kulturamtes ein großer Wurf gelungen. In der Fachwelt als einer der international bedeutendsten Zeichner und Grafiker unserer Zeit gefeiert, präsentiert der 81-Jährige im Weißen Haus einen Querschnitt seines Schaffens, der nicht nur ausgewiesene Kenner des Genres begeistern dürfte. In weit über 70 Werken spannt Münzner dabei den Bogen von seinen ältesten Grafiken aus den 1970er-Jahren bis hin zu den jüngsten Blättern, in denen er das Werk „Ackermann und der Tod“ von Johannes von Saaz interpretiert.

Zu sehen ist in der Ausstellung selbstredend auch die Reihe zu Michail Bulgakows Weltbestseller „Der Meister und Margarita“, mit der Rolf Münzner 1975 der internationale Durchbruch gelang. Damals habe das Publikum auf der Biennale in Finnland noch darüber gestaunt, wie kritisch ein Ostdeutscher mit dem Thema Stalinismus umgegangen sei, erinnert sich Münzner. „Wenn man den Irrsinn betrachtet, der gerade jetzt wieder in Moskau um sich greift, hat der Zyklus selbst nach 45 Jahren nichts von seiner Aktualität verloren“, blickt er jetzt mit Sorge auf die geschichtlichen Parallelen. Dem Zeitpunkt der Ausstellung geschuldet, haben auch andere Motive einen aktuellen Bezug erhalten, wenngleich emotional deutlich positiver geladen. So ist das Fahrrad nicht nur im Zyklus zu Cervantes „Don Quichote“ zu finden, sondern mehrfach auch in Einzelgrafiken. „Wenn man so will, ist das auch eine Hommage an die großen Helden der Tour de France“, erklärt der passionierte Radfahrer.

Der Ausstellung „Defilee – Rolf Münzner“ gingen im Weißen Haus jahrelange Vorbereitungen voraus. „Wir wollten den Künstler schon lange hier haben“, betont Kulturamtsleiter Marcus Reitler-Placht. „Doch einerseits ist es schwierig, einen Zeitraum zu finden, in dem dann auch alle Bilder verfügbar sind – und dann kam Corona dazwischen.“ Für das Publikum indes könnte es eine der letzten Möglichkeiten sein, eine Werkschau mit dem international renommierten Künstler zu erleben. „Es wird sicher eine meiner letzten Ausstellungen sein“, kündigt Münzner gegenüber der LVZ an. Zwar würden noch viele kreative Gedanken in seinem Kopf sprudeln, aber die körperliche Kraft zur handwerklichen Umsetzung beispielsweise von Lithografien setze ihm zunehmend Grenzen. „Das eine oder andere wird vielleicht noch kommen, aber sicher kein Zyklus mehr.“

„Defilee – Rolf Münzner“ – Vernissage am 13. Juli 19 Uhr im Weißen Haus im Agra-Park - Ausstellung vom 13. Juli bis 5. Oktober

