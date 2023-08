﻿Warum sich das Wasser des Störmthaler Sees immer wieder rostbraun färbt

Leipzig/Großpösna. Wenn Peter Seidel seine Boards fürs Stand-up-Paddling (SUP) aus dem Wasser zieht, dann steht für den Betreiber einer SUP-Station am Störmthaler See oftmals das Putzen auf der Tagesordnung. Erzählt Seidel das, mag es zunächst seltsam klingen: Die Seen rund um Leipzig sind eigentlich nicht dafür bekannt, Dreckschleudern zu sein – im Gegenteil: Untersuchungen zeigen immer wieder, dass die Badeseen eine gute Wasserqualität haben. Und doch sagt der Vermieter: „Meine Boards sehen schon mal rostbraun aus, wenn ich sie aus dem Wasser hole. Dann muss ich sie reinigen.“

Rostbraun – diese Farbe wird hier noch von Bedeutung sein. Denn schaut man sich in diesen Tagen Luftbilder vom Störmthaler See an, erkannt man genau diese Farbe wieder: Auf der Magdeborner Halbinsel etwa ist das Wasser unmittelbar am Ufer intensiv verfärbt. Was ist da los? Und was bedeutet das für Badegäste?

Verfärbungen sind kein Zeichen schlechter Wasserqualität

Die gute Nachricht: Einen Grund zur Beunruhigung gibt es nicht, auch Seidel ist gelassen. „Das ist einfach so. Hier zeigt sich die Bergbaugeschichte des heutigen Sees“, sagt er. Auch die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft, eher bekannt in ihrer Kurzform LMBV, bestätigt: Die Verfärbungen seien „unschön, aber nicht gefährlich“.

„Diese Verfärbungen sind Teil dieses und vieler anderer Bergbaufolgeseen und sind nicht als mangelnde Qualität zu werten“, sagt Uwe Steinhuber, Sprecher des Bergbausanierers. Bei den Mineralien handele sich um natürliche Vorkommen etwa von Eisen, Schwefel, Mangan, die aus dem Abraum des vormaligen Tagebaus Espenhain stammten. „Sie sind quasi eine Spätfolge der Tätigkeit unserer Väter und Großväter, die mit dem Fördern der Braunkohle zur Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Dampf und Briketts seit den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts gesorgt haben“, sagt Steinhuber.

Woher die Verfärbung im Störmthaler See kommt

So lässt sich die Bergbauzeit an den Seen also noch heute nachvollziehen – wenngleich sonst wenig übrig ist vom Tagebau: Das Neuseenland hat sich in ein Naherholungsparadies vor den Toren der Großstadt Leipzig entwickelt.

Konkret stammt die Braunfärbung von der Eisenhydroxid-Ausfällung, einem komplexeren chemischen Prozess. „Das Eisen tritt diffus mit dem Grundwasser in den See und wird dort an der Gewässersohle und am Uferbereich oxidiert und ausgefällt. Die Intensität der Braunfärbung ist von der Eisenkonzentration im Grundwasser abhängig“, sagt LMBV-Sprecher Steinhuber.

„Keine Gefährdung für den See oder seine Nutzer“

Bleibt noch die Frage: Lässt sich das überhaupt verhindern? Leider nein, lautet die Antwort. Die LMBV betont, keine Handhabe gegen die Verfärbungen zu haben. „Der Grundwasserzustrom zum See und der damit verbundene Eiseneintrag in den See ist nicht unterbindbar. Die Braunfärbung an den Ufer- oder Flachwasserbereichen kann nicht eingedämmt werden“, sagt Sprecher Steinhuber. Und noch einmal: Das Eisen stelle keine Gefährdung für den See oder seine Nutzer dar. „Auch die Seewasserqualität als solche muss derzeit nicht weiter verbessert werden.

Heißt also: Badegäste müssen sich mit dem rostbraunen Wasser abfinden. Peter Seidel, der SUP-Vermieter, hat beobachtet: Die Verfärbungen zeigten sich mal mehr, mal weniger stark und auch an unterschiedlichen Stellen. Er versucht es daher mit Humor: „Zu meinen Badegästen sage ich immer: Ihr müsst keine Bräunungscreme kaufen, schwimmt einfach ganz langsam durch das verfärbte Wasser.“

