﻿Warum eine Hundertjährige die längste Party Markkleebergs bekommt

Noch ist zwar fast ein Jahr Zeit bis zum großen Jubiläum der Markkleeberger Rudolf-Hildebrand-Schule, aber die Vorbereitungen lassen den Puls der Beteiligten schon jetzt höher schlagen. Die Schulleiterin erklärt, was geplant ist und wie die Markkleeberger mithelfen können.

Markkleeberg. Ereignisse wie dieses gibt es nur einmal in hundert Jahren, aber das allein ist nicht der Grund, warum am Markkleeberger Gymnasium schon jetzt spannungsgeladene Vorfreude herrscht. Die Rudolf-Hildebrand-Schule (RHS), wird im nächsten Jahr 100 und das soll ganz groß gefeiert werden. Allerdings nicht nur mit einem Geburtstagsfest am 7. April 2024, denn das würde aus allen Nähten platzen. Allein ein Blick auf die Zahl der jährlichen Absolventen lässt ahnen, dass eine solche Feier zum generationsübergreifenden Klassentreffen von mehreren tausend Geburtstagsgästen werden könnte. „Außerdem hat das Jubiläum so viele Facetten, dass man es unmöglich in nur einem Festakt würdigen kann“, führt Schulleiterin Constanze Ambrosch einen weiteren Grund an, warum dem Ereignis gleich ein ganzes Festjahr gewidmet wird.