﻿Sandmann statt Weihnachtsmann: Markkleebergs Strände werden fit für den Sommer gemacht

Ein Strand ohne Sand ist wie ein Sommer ohne Sonne. Am Cospudener See ist die Badezone allerdings in die Jahre gekommen. Von der einstigen hellen Pracht war zuletzt nicht mehr viel zu sehen. Das hat sich jetzt geändert: Der Sandmann war da.

Der Kontrast zur weißen Schneedecke nimmt dem neuen Sand am „Cossi“ vielleicht noch etwas Strahlkraft, aber schon in wenigen Monaten wird beim Badespaß niemand mehr an den Winter denken.

Markkleeberg/Großpösna. Während man in Markkleeberg noch auf den Weihnachtsmann wartet, war am Cospudener See der Sandmann da. Und der hat richtig schwer gearbeitet. Über 700 Tonnen feinster Sand der Körnung 0/2 wurden jetzt am Oststrand des „Cossis“ verteilt, damit im Sommer wieder Badespaß mit Sonne, Wasser und richtig schönem, hellen Sand aufkommen kann.

Der bisherige Untergrund wurde in den vergangenen 15 Jahren regelrecht mit Füßen getreten und verunreinigt. Er hatte sich mit Mutterboden vermischt – und was übrig blieb, wurde von Wind und Wellen davongetragen. „Vor allem die Erosion hat dafür gesorgt, dass der ehemals hier aufgetragene Sand nahezu verschwunden ist“, berichtet Bernd Walther, Leiter Seenbewirtschaftung bei der Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen (EGW). Der Seen-Betreiber hat den „Cossi“ im Jahr 2008 übernommen und sich für die Pflege des Strandes eigens ein Sandreinigungsgerät angeschafft, das mehrmals im Jahr zum Einsatz kommt.

Kaltstart nach Temperatursturz am 3. Adventswochenende

„Das funktioniert aber nur, wenn der Sand noch eine gewisse Qualität und Schichtdicke aufweist“, betont Walther, der jetzt feststellen musste, dass die gewünschten Effekte nicht mehr erreicht werden können. „Also haben wir nicht den Weihnachtsmann, sondern den Sandmann bestellt“, sagt der Chef am See lächelnd und meint damit die Firma Wiesner Transporte aus dem Großpösnaer Ortsteil Störmthal. Neben deren Leistungsfähigkeit – 700 Tonnen Sand entsprechen immerhin dem Gewicht der europäischen Trägerrakete Ariane 5 – sei es vor allem die Flexibilität des Unternehmens gewesen, die das EGW-Team überzeugt habe. „Um durch den Transport entstehende Schäden auf Wegen und am Strand zu minimieren, mussten wir auf Frost warten und dann unverzüglich loslegen“, erläutert Walther die Herausforderung.

Selbst im Winter gibt’s hier Arbeit wie Sand am Meer: Während in den Markkleeberger Wohnstuben die Christbäume geschmückt werden, ist am „Cossi“ schwere Technik im Einsatz, um den Oststrand fit für den Sommer zu machen. © Quelle: André Kempner

Mit dem Temperatursturz am Wochenende des 3. Advents waren diese Voraussetzungen gegeben: Kaltstart bei der EGW und der Transportfirma. Der Sand stammt aus einer nahegelegenen Kiesgrube, wurde per Laster an den Strandbereich zwischen Mühlweg und Abendweg unterhalb des Golfplatzes transportiert und dort verteilt. „Allerdings nicht bis ganz ans Wasser heran“, erläutert Walther. Zwischen der erneuerten Strandfläche und der Wasserlinie wurde ein etwa fünf Meter breiter Streifen ausgelassen und damit eine Erfahrung berücksichtigt, die auch an anderen Seen schon gemacht wurde. „Was man hier aufbringt, würden Wellenschlag und Erosion innerhalb kürzester Zeit wieder abtragen“, begründet Walther.

Auch am Markkleeberger See kein Winterschlaf

Die kalten Tage im Advent wurden außerdem genutzt, um für den heißen Sommer auch gleich noch einige Strandbereiche am Markkleeberger See mit neuem Sand zu versorgen. Im Zusammenspiel mit dem Rest des Winterprogramms, zu dem unter anderem die Ertüchtigung von Spielplätzen oder die Beseitigung von Schlaglöchern auf den Wegen rund um die Seen zählen, soll die Aufenthaltsqualität für die Besucher gewährleistet werden. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolge unter anderem mit Einnahmen aus der Verpachtung und den Parkgebühren, erläutert Seenbewirtschafter Walther und verbindet damit die Hoffnung, „dass es damit auch im ureigensten Interesse der Besucher liegen sollte, am Strand auf Ordnung und Sauberkeit zu achten“. Will heißen: Der Sandmann kann nicht jedes Jahr an die Seen kommen. Der Weihnachtsmann auch nicht.