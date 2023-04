﻿Inklusionscampingplatz bekommt ein Gesicht

Am Störmthaler See

Östlich der Grunaer Bucht soll gegenüber dem Ferienpark Lagovida ein Inklusionscampingplatz entstehen. Kritiker sind gegen eine weitere Flächenversiegelung am geplanten Standort.

Es geht voran mit dem Inklusionscampingplatz am Störmthaler See, den Großpösna gemeinsam mit dem Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe (SEB) der Stadt Leipzig als Leuchtturmprojekt im Leipziger Neuseenland errichten will. Doch regt sich auch massive Kritik.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket