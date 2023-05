Ab Freitag

Auch in diesem Jahr wird Markkleeberg ein Wochenende lang in Partystimmung versetzt. Auf dem Festanger unweit des Rathauses stehen – wie hier beim Stadtfest 2022 – die Fahrgeschäfte.

Das Markkleeberger Stadtfest lockt am Wochenende mit zahlreichen Höhepunkten – ob auf dem Festanger oder dem Rathausplatz. Was in Leipzigs Nachbarstadt los ist und was Anwohner und Gäste wissen sollten, steht hier.

