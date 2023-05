﻿Störmthal: Neue Schilder erinnern an Friedrich Naumann

Großpösna. Ein Denkmal in Form einer Bronzebüste wurde Störmthals größtem Sohn schon 2018 an der Kreuzkirche gesetzt, jetzt erinnern noch drei Hinweisschilder im Großpösnaer Ortsteil an das Leben und Wirken von Friedrich Naumann (1860–1919), dem Vater des deutschen Liberalismus und Vordenker für Freiheit und Demokratie.

Signal: Demokratie muss gefestigt werden

„Dass Naumann in Störmthal geboren wurde, wissen im Landkreis sicher die wenigsten“, vermutet Landrat Henry Graichen (CDU). Umso wichtiger sei es, das sichtbar zu machen. Naumann habe sich in der Erwachsenenbildung engagiert, eine Staatsbürgerschule mit dem Ziel gegründet, das demokratische Gemeinwesen in Deutschland zu festigen. Er habe sich zu seiner Zeit um kommunale Aufgaben unter schwierigsten Voraussetzungen gekümmert, die man sich heute trotz aller aktuellen Herausforderungen nicht vorstellen könne, erläuterte der Landrat in seiner Ansprache. Anita Maaß, Kuratoriumsmitglied der Friedrich-Naumann-Stiftung, erinnerte an Naumanns Einsatz für die politischen Rechte und die Emanzipation von Frauen.

Graichen hofft, dass die Schilder im Sinne Naumanns nicht nur als Hinweis auf die Historie verstanden werden. „Sie sollten auch die Botschaft verbreiten, dass Demokratie und Freiheit permanent gefährdet sind und gefestigt werden müssen“, sagte der Landrat.

Hinweisschilder rahmen Störmthal ein

In einem feierlichen Akt wurde vor dem Geburtshaus des Pfarrerssohnes in der Dorfstraße eines der Hinweisschilder angebracht. Naumann war evangelischer Theologe, liberaler Politiker, Mitbegründer des Deutschen Werkbundes und der Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Zwei weitere Schilder weisen bereits an den Ortseingängen auf ihn hin.

Eins von zwei Schildern an den Ortseingängen von Störmthal, die darauf hinweisen, dass hier Friedrich Naumann geboren wurde. © Quelle: André Kempner

Die Initiative hierzu ging von Christine und Klaus Burkhardt aus. Die vor 65 Jahren gegründete Friedrich-Naumann-Stiftung, die 2018 auf Anregung eines engagierten Kreises um Johanna Butenuth und Paul-Friedrich Loose schon die bronzene Büste aufgestellt hatte, ist dem Vorschlag, den bedeutenden Sohn des Dorfes ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit zu rücken, gerne nachgekommen. Damit nicht genug – die Traditionspflege werde weiter belebt, versprach Großpösnas Bürgermeister Daniel Strobel (parteilos). Im nächsten Jahr will die Friedrich-Naumann-Stiftung eine zusätzliche Informationstafel mit wissenswerten Details zum Leben und Wirken Naumanns anbringen lassen.

