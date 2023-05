Bunt ist er geworden, der Vineta-Anleger am Störmthaler See. Ein trister Zaun ist hinter farbenprächtigen Motiven rund ums Wasser verschwunden – mit Kunst, die aus der Dose kommt.

Großpösna. Es ist bunt geworden am Vineta-Anleger. Ein trister Zaun ist hinter großformatigen, farbenprächtigen Motiven rund ums Wasser im Neuseenland verschwunden. Wer jetzt am Störmthaler See auf die Abfahrt des Schiffes zur schwimmenden Kirche Vineta wartet, kann sich in der Freiluftgalerie umsehen – sie zeigt Kunst, die aus der Dose kommt.