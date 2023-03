﻿Vineta auf dem Störmthaler See wird bis zur nächsten Hochzeit saniert

Der schwimmende Veranstaltungsort Vineta auf dem Störmthaler See wird eingerüstet.

Großpösna. Kippt die erste Hochzeit des Jahres? Dieser Frage muss sich wohl das Brautpaar stellen, das am 1. April 2023 in der Vineta auf dem Störmthaler See heiraten möchte. Denn Wind und Wetter haben dem schwimmenden Veranstaltungsort zugesetzt und der muss nun saniert werden.

Susann Thiel vom Bauamt Großpösna erklärt, dass die Arbeiten wegen des Wetters jetzt stattfinden müssten. Denn für die Sanierung sei es wichtig, dass es warm genug ist. Mindestens fünf Grad seien nötig, damit die Maler arbeiten könnten. Damit ist wegen des Frosts in den Morgenstunden klar: Erst im Laufe des Vormittags beginnt mitunter die Arbeit. Ab nächstem Monat soll das dann bessere Wetter wieder für Veranstaltungen genutzt werden.

Viel Spielraum für Verzögerungen haben die Handwerker und der Veranstalter, das Krystallpalast Varieté Leipzig, damit nicht. Bereits seit Dienstag sind die Gerüstarbeiter am Werk. In zwei Fuhren schifften sie die elf Tonnen Metall auf die Ponton-Plattform inmitten des Sees.

Trotz des starken Wellengangs, der auf dem Störmtahler See herrschen kann, zeigen sich die Gerüstbauer gelassen. Jens Mann ist einer von ihnen. Ihm und seinen Kollegen mache der Wellengang nichts aus, sagt er. Die Gerüstbauer, der Gemeinhardt Service, hatten bereits auf der Talsperre Lehnmühle bei Dresden auf einer schwimmende Bühne ein Gerüst aufgebaut. Nun haben sie bis Ende der Woche Zeit, ihr Werk auf dem Störmthaler See zu verrichten. Ab Montag können die Handwerker dann die Fassade sanieren.

Arbeiten, auch wenn’s schwankt: Wenn das Gerüst steht, wird die Fassade saniert. © Quelle: Andre Kempner

Nach gut einem Jahrzehnt sind daran Risse zu erkennen, denn der Wind auf dem See hat dem Gebäude zugesetzt, erklärt Projektleiter Matthias Potel. Nun gelte es, die Kerben zu beseitigen und neu zu verputzen. Außerdem würden die Bögen auf der Kuppel komplett mit Aluminium verkleidet, um das darunter befindliche Holz zu schützen. Potel erhofft sich davon, dass bei der nächsten Sanierung in 10 bis 15 Jahren die Bögen außen vor bleiben können und damit doppelt so lange halten.

Für diese Arbeiten hat die Gemeinde gemeinsam mit den Handwerkern 14 Tage eingeplant. Sollte etwas schief gehen, oder das Wetter spielt mit Regen oder gar Schnee dagegen, gibt es noch eine Woche als Puffer. Wenn alles nach Plan läuft, belaufen sich laut Susan Thiel die Kosten auf etwa 50 000 Euro - ein Fünftel davon für das Gerüst. Gelinge alles, sagte Thiel, müsse das Brautpaar auch nicht mehr „bibbern”.

Der Bau des Veranstaltungsortes Vineta erinnert an den Ort Magdeborn, der dem Tagebau weichen musste. Die Kuppel des schwimmenden Gebäudes – übrigens das höchste in Deutschland – ist der damaligen Kirche des Ortes nachempfunden.