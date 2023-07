﻿Weihnachtsüberraschung für Markkleeberg: Lichterspektakel im Agra-Park

Markkleeberg. Obwohl bis Heiligabend noch viel Kalenderblätter abzureißen sind, wurde in Markkleeberg die erste große Weihnachtsüberraschung schon ausgepackt. Der Eventveranstalter Christmas Garden Deutschland (CGD) wird in diesem Jahr Teile des Agra-Parks mit künstlerischen Installationen aus technisch aufwendiger Lichtkunst und eigens dafür komponierter Musik für fast sieben Wochen in eine winterlich-romantische Atmosphäre tauchen.

Markkleeberg reiht sich damit ab 21. November in die 18 europäischen Standorte wie Berlin, Barcelona, Paris oder London ein, die allein im vergangenen Winter europaweit rund 1,9 Millionen Besucher begeistert haben.

Funktioniert sogar im Unesco-Weltkulturerbe

Die Verhandlungen zwischen dem Veranstalter und der Stadt Markkleeberg, in die auch die Stadt Leipzig einbezogen war, seien bereits im Januar angelaufen, teilt Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) mit. „Nachdem CGD auf uns zugekommen war, haben wir uns zunächst sehr intensiv mit dem Format beschäftigt. Immerhin handelt es sich beim Agra-Park um einen in vielerlei Hinsicht sensiblen Landschaftsbereich“, schildert Schütze die Herausforderung, Aspekte des Natur- und Denkmalschutzes mit dem Event in Einklang zu bringen.

Letztendlich habe CGD aber alle Befürchtungen ausräumen können. Das Konzept des Veranstalters sei ebenso überzeugend gewesen wie dessen Erfahrungen, sagt Schütze. „Auch andere Veranstaltungsorte, wie der Parc de Saint-Cloud in Paris oder der Windsor Great Park bei London stehen unter Denkmalschutz, der Recinte Modernista de Sant Pau bei Barcelona ist sogar Unesco-Weltkulturerbe“, betont der OBM.

Nach Angaben des Veranstalters haben die weihnachtlichen Gärten in Paris, Barcelona, London und 16 weiteren europäischen Metropolen im vergangenen Winter rund 1,9 Millionen Besucher begeistert. In diesem Jahr kommt der Agra-Park dazu. © Quelle: Vincent Nageotte

Der „Christmas Garden“ ist eine komplexe Open-Air-Produktion, die das jeweilige Terrain mit einer beeindruckenden, von internationalen Künstlern kreierten Kombination aus Licht- und Klangkompositionen verzaubert. Nach Angaben des Veranstalters soll sie Besucherinnen und Besucher auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg im Agra-Park mit glitzernden Illuminationen in eine magische Weihnachtswelt entführen.

Der betroffene Teil des Parks werde deshalb zwischen 21. November und 7. Januar ab Einbruch der Dunkelheit für die Öffentlichkeit gesperrt, kündigt OBM Schütze an. Zugleich ergänzt er: „Die Wegebeziehungen innerhalb des Parks werden dadurch allerdings nicht gestört.“ Grund für die Einschränkung: Für das nach eigenen Angaben „schönste Lichterspektakel in Sachsen“ erhebt der Veranstalter Eintrittsgelder zwischen 13,50 Euro für Kinder und 20 Euro für Erwachsene.

Weihnachtliche Magie in einem Meer der Lichterkunst

Wegen der aktuellen Jahreszeit und der laufenden Sommerferien will CGD mit öffentlichkeitswirksamen Ankündigungen noch etwas warten. Aktuell gibt es Informationen deshalb nur auf der Internetseite www.christmas-garden.de, auf der jetzt auch der „stille Vorverkauf“ gestartet ist. Wie Unternehmenssprecher Uwe Hansmann auf Nachfrage der LVZ mitteilt, soll der offizielle Ticketverkauf Mitte September beginnen. Gleichwohl laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Nächtliche Farbenspiele wie hier auf einem Teich bei Dresden machen den Reiz des „Christmas Garden“ aus. © Quelle: Michael Clemens

„Aufgrund der eindrucksvollen historischen Landschaft und des wunderbaren Zusammenspiels zwischen Natur und Architektur bietet der agra-Park Markkleeberg ideale Voraussetzungen für den Christmas Garden“, lobt er zudem das Umfeld. Das Gelände besteche durch seine Freiflächen, die Baumgruppen und den Parkteich, was eine einzigartige Atmosphäre schaffe. „Wir möchten den agra-Park in der sonst eher besucherschwachen, dunklen Jahreszeit für die Menschen zum Strahlen bringen, eine beschauliche Abwechslung zur oft hektischen Advents- und Weihnachtszeit bieten und im Lichterglanz des ,Christmas Garden‘ neue Perspektiven auf Natur und Architektur aufzeigen“, wirbt Hansmann für emotionale Momente, in denen man „entspannt die festliche Atmosphäre und die Magie der Weihnachtszeit in einem Meer zauberhafter Lichtkunst erleben kann.“

