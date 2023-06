﻿Markkleeberg hat jetzt eine Lene-Voigt-Straße

Tourismus

Der Sommer klopft mit Macht an die Tür – und der Tourismus an den Seen im Norden von Leipzig zieht weiter kräftig an. An mehreren Gewässern der Regionen Delitzsch und Eilenburg laufen bereits Bauvorhaben, in den kommenden Monaten kommen zusätzliche Maßnahmen hinzu. Die LVZ gibt einen Überblick, was an den Seen in Seelhausen und Schladitz sowie der Eilenburger Kiesgrube geplant ist.