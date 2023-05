﻿Feier-Samstag in Markranstädt mit Promenadenfest und Kulki-Geburtstag

Markranstädt. Lediglich die Kleinigkeit mit dem Wetter ist noch nicht ganz geklärt, ansonsten jedoch ist alles für ein großes Event mit viel Sport, Spaß und ausgelassener Stimmung gerichtet. Gleich zwei runde Jubiläen lassen das Westufer des Kulkwitzer Sees am Samstag zu einer langen Partymeile werden. Denn mit der zehnten Auflage des Promenadenfestes wird zugleich der 50. Geburtstag des im Mai 1973 eröffneten Badegewässers gefeiert.

Zehn Stunden buntes Programm

Markranstädter Vereine, regionale Firmen und zahllose Helfer haben dazu gemeinsam mit der Stadtverwaltung ein Programm geschmiedet, das sich als „buntfröhliches Familienfest“ an alle Generationen richtet. Ab 11 Uhr laden die Akteure auf der Festmeile zwischen dem Strandbad und der Gaststätte „Ab ans Ufer“ zu abwechslungsreichen Mitmach-Aktionen, kulturellen Präsentationen und kulinarischen Genüssen ein. „Dabei können selbstverständlich auch Wassersportarten wie Segeln oder Surfen ausprobiert werden“, heißt es in der Ankündigung.

Während das Promenadenfest von ganz hartgesottenen Wasserratten traditionell schon gern mal zum Anbaden genutzt wird, könnte auf andere Besucher allerdings auch ein eher unfreiwilliges Bad im aktuell 14 Grad kühlen Nass warten. Der Kanuclub will das legendäre Pappbootrennen wieder aufleben lassen. Dabei müssen die Teams binnen zwei Stunden ein möglichst wassertaugliches Boot aus Pappe und Klebeband bauen und danach mit dem Gefährt in See stechen.

Pappboot-Rennen, Tanz und Musik

Nach drei Jahren coronabedingter Schmalkost wird diesmal auch wieder eine Hauptbühne geben. „Neben dem Schulorchester Youth Brass des Gymnasiums und dem Chor der Oberschule werden der Gemischte Chor Räpitz, der Kultur- und Faschingsverein Seebenisch oder der Markranstädter Carneval Club mit Gesang, Tanz und Orchestermusik begeistern“, wirbt die Stadtverwaltung. Rock- und Popmusik verspreche darüber hinaus die „Jukebox“ der Musik- und Kunstschule Landkreis Leipzig. Musikalische Leckerbissen „made in Markranstädt“ servieren zudem das Gesangsensemble der Stammtischler und die Fiddle Folk Family. Die musizierende Familie aus Göhrenz, die schon auf vielen renommierten Bühnen in Mitteldeutschland begeistern konnte, freut sich ganz besonders auf das Heimspiel am Kulki, mit dem sie das Publikum für den abschließenden Auftritt des Helene-Fischer-Doubles Laura anheizen wird.

Im Rahmenprogramm des Festes warte mit dem Städtewettbewerb von enviaM und Mitgas ein weiterer sportlicher Wettstreit, in dem es um Preisgelder in Höhe von bis zu 8000 Euro geht, teilt das Rathaus mit. Außerdem könne man unter fachlicher Anleitung die ersten Schritte in den Folk-Tanz wagen, und wer seine Füße schonen will, kann sich vom Markranstädter Oldtimerverein in einem historischen MAF um das Festgelände am Westufer chauffieren lassen. Obwohl die Fußballer des SSV Markranstädt zur gleichen Zeit im Stadion am Bad um wichtige Punkte im Aufstiegskampf zur Oberliga kicken, haben sich einige Mitglieder gefunden, die den Verein beim Fest repräsentieren. Kinder ab sechs Jahren können bei ihnen das „Paule-Schnupperabzeichen“ des DFB erwerben.

Tipps zur Anreise

Wer mit dem Auto zum Festgelände anreist, kann die Parkplätze an der Oststraße und an der Renne in der Nähe des Piratenspielplatzes nutzen, informiert das Rathaus. Zugleich wird darauf hingewiesen, dass der Kranichweg und die Möwengasse während der Veranstaltung gesperrt sind. Besucher, die zur Uferpromenade radeln wollen, werden darauf aufmerksam gemacht, dass das Radfahren aus Sicherheitsgründen auf dem gesamten Veranstaltungsgelände nicht gestattet ist.