﻿Markranstädter Firma für Umwelttechnik hat neuen Markt im Blick

Markranstädt. Auf seinen Lorbeeren ausruhen kann sich Holger Födisch nicht. Mit seinem Markranstädter Unternehmen hat er den nächsten Coup gelandet. Eine Firma aus den Niederlanden erweitert nun das Portfolio der Födisch-Gruppe.

„Er ist Macher, Visionär, Fachmann, Pragmatiker, Unternehmer und allem voran Mensch.“ Das wurde 2019 in der Laudatio über Holger Födisch gesagt. Der Chef der Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG wurde damals zu Sachsens Unternehmer des Jahres gekürt. Als Würdigung dafür, dass der Ingenieur 1991 den maroden Markranstädter Betriebsteil des VEB Entstaubungstechnik Magdeburg von der Treuhand übernommen – und daraus einen Vorzeigebetrieb gemacht hatte.

Unternehmensgruppe um drei Firmen reicher

Die Firmengruppe hatte vor vier Jahren sechs Tochtergesellschaften und mehr als 200 Mitarbeiter, davon allein 85 in Markranstädt, wo die gesamte Produktion läuft. Hier werden 1600 Geräte für die Messung und Analyse von Staub und Gas pro Jahr hergestellt. Mehr als die Hälfte geht in den Export.

Födisch war 59, als er die Auszeichnung erhielt. Wer glaubte, dass er sich dann zurücklehnen würde, hat sich geirrt. Schon kurz nach der Preisverleihung erwarb die Födisch-Gruppe ein Prüftechnik-Unternehmen aus Baden-Württemberg, das kürzlich einen millionenschweren Auftrag vom Wärmepumpenhersteller Viessmann an Land ziehen konnte. Zudem wurde ein Münchner Hersteller von Messgeräten zur Kohlenwasserstoffbestimmung in den Konzern geholt.

Jetzt haben die Markranstädter erneut zugekauft: dieses Mal eine Firma aus den Niederlanden, mit der man seit Jahren zusammenarbeitet, die Multi Instruments Analytical B. V. . Mit ihrer Hilfe wolle man stärker im Benelux-Raum wachsen.

Eine wesentliche Voraussetzung für den Erwerb des Spezialisten für die Planung, Installation und Wartung von industriellen Gasanalysesystemen war dabei die Bindung des bestehenden Managements, so Vorstandschef Födisch. „Denn nur wer die notwendige fachliche Expertise, Erfahrungen in dem betreffenden Marktumfeld, Kenntnisse über Wettbewerbssituation sowie Emissionsvorschriften hat, kann langfristig erfolgreich Projekte und Umsätze generieren.“

Leistungsspektrum ist relativ gleich

Der Kauf trage dem Bestreben der Eigentümer von Multi Instruments Rechnung, die Unternehmensnachfolge nachhaltig zu regeln, meint Holger Födisch. Für Pierre Muller (CEO der Multi Instruments) war die Absicherung der Zukunft des Unternehmens „mit der Einbettung in einen wirtschaftlich starken und technologieorientierten Konzern einer der wichtigsten Aspekte für den Verkauf“, so der Markranstädter weiter.

Das Leistungsspektrum beider Firmen sei relativ gleich. „Darüber hinaus besitzen die Holländer einen Geschäftsbereich für Wasseranalytik, der konzernseitig einen enormen Zugewinn an Know-how bedeutet und dadurch neue Perspektiven eröffnet.“ Das Unternehmen erwirtschaftet mit 25 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von neun Millionen Euro.

„Unsere Gruppe wächst mit der Integration von Multi Instruments auf rund 250 Mitarbeiter. Wir erwarten erstmalig einen Jahresumsatz von deutlich mehr als 50 Millionen Euro“, sagt Unternehmer Födisch.

Das sei bemerkenswert angesichts der eher angespannten Wirtschaftslage. Dass es einigen Branchen wie beispielsweise dem Bau nicht gut geht, bekommen auch die Markranstädter zu spüren. Im vergangenen Jahr habe man beim Umsatz kaum zulegen können.

Nach früheren Aussagen strebt das sächsische Unternehmen eine Verdoppelung des Jahresumsatzes in den nächsten fünf Jahren an. Aus diesem Grund werde der Hauptsitz in Markranstädt zu einem Technologiepark ausgebaut. In den 1930er-Jahren war hier eine Schwelerei errichtet worden, um aus Braunkohle Flugbenzin zu machen. Heute dominieren Solarpanels neben und auf den Gebäuden das Bild.

