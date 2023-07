Seit 1846 wird in Markranstädt vor den Toren Leipzigs ein buntes Kinderfest gefeiert. Am Sonntag erreichte die tagelange Party beim Festumzug ihren Höhepunkt. Unser Fotograf André Kempner war mit dabei.

Markranstädt. Die Sommerferien sind in Sachsen nicht mehr weit – und traditionell wird deshalb in Markranstädt (Landkreis Leipzig) ein mehrtägiges Kinderfest gefeiert. Seit 1904 rollen dazu auch geschmückte Wagen auf einem Umzug durch die Stadt. In diesem Jahr stand das bunte Treiben am Sonntag unter dem Motto „In Markranstädt ist Märchenzeit“. Unser Fotograf André Kempner war mit der Kamera dabei.