﻿Baumsterben am Kulkwitzer See: Wie der „Pappelwald“ umgebaut werden soll

Markranstädt. Es ist über ein halbes Jahrhundert her, als auf einem Tagebau-Kippengelände in Markranstädt Pappeln gepflanzt wurden – es war die Geburtsstunde des heutigen Pappelwaldes, der vom Westufer des Kulkwitzer Sees nicht mehr wegzudenken ist. Doch Jahrzehnte nach seiner Entstehung steht fest: Die Tage des Pappelwaldes in seiner derzeitigen Form sind gezählt. Das 88 Hektar große Areal wird sich verändern, laut Experten muss es das sogar: Der Zustand des Waldes gilt als schlecht, es gibt ein Pappelsterben.

Über die Gründe spricht Andreas Padberg, Leiter des Forstbezirkes Leipzig beim Sachsenforst. Wie er sagt, setzt sich der Pappelwald am „Kulki“ zu großen Teilen aus Hybridpappeln zusammen. Mit einem Alter von 60 Jahren erreichen die Bäume nun ihre biologische Lebensspanne. „Durch die Dürre und Trockenheit der zurückliegenden Jahre sind sie darüber hinaus stark geschädigt und sterben auf Teilen der Fläche ab“, erläutert er.

Markranstädt treibt den Umbau des Waldes am „Kulki“ voran

„Aufgrund der klimatischen Extreme der letzten Jahre muss die Ablösung der Pappel durch andere Baumarten nun schneller gehen als erwartet“, sagt Andreas Padberg, Leiter des Forstbezirkes Leipzig beim Sachsenforst. © Quelle: André Kempner

Aus diesen Gründen forciert die Stadt Markranstädt nun den Umbau des Waldes. Für die Bewirtschaftung und Umgestaltung stehen laut Stadtverwaltung in diesem und im nächsten Jahr 15 000 Euro zur Verfügung, ab 2025 sind es 20.000 Euro. Die Finanzierung sei mit Fördermitteln hinterlegt. Die Kommune ist Eigentümerin des acht Hektar großen Areals. Mit der Bewirtschaftung wurde der Staatsbetrieb Sachsenforst beauftragt.

Die Pläne für den Waldumbau sehen laut Forstbezirksleiter Padberg vor, dass in den kommenden Jahren auf einer Waldfläche von 10 Hektar die absterbenden Pappeln entnommen werden. „Anschließend werden diese Flächen wieder bewaldet. Dazu werden Baumarten verwendet, die den vorherrschenden Standortbedingungen entsprechen“, sagt er. Das seien insbesondere Eichen, Hainbuchen und Kirschen.

In diesem Jahr gab es schon eine Pflanzaktion mit RB Leipzig

Im Frühjahr 2022 wurde laut Sachsenforst mit Fördermitteln bereits eine rund 1,3 Hektar große Fläche umgebaut. Und dieses Jahr gab es eine gemeinsame Pflanzaktion mit Nachwuchssportlern von RB Leipzig, Teamsport Sachsen und der Stiftung Wald – hier wurde ein Hektar mit Schwarzkiefern, Roteichen und Esskastanien wiederbelebt.

Die Stiftung Wald ist es auch, die derzeit Spenden für den Umbau sammelt. „Die eingehenden Spendengelder gehen zu 100 Prozent in die Wiederaufforstung der geschädigten Waldflächen“, sagt Olaf Kroggel, Projektmanager bei der Stiftung. Die Stiftung übernehme die Finanzierung der Aufforstung und Pflege über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr. Ziel ist laut Kroggel die Wiederherstellung und Sicherung eines artenreichen, standortgerechten und klimastabilen Mischwaldes. Schon ab diesem Herbst stünden weitere Gelder für den Waldumbau auf 1,8 Hektar zur Verfügung. Zur Höhe der bisher eingegangenen Spenden macht die Stiftung auf Anfrage keine Angaben.

„Wald muss für den Klimawandel fit gemacht werden“

Die Anstrengungen zum Umbau des Waldes begründet die Stadt Markranstädt mit der nach wie vor großen Bedeutung, die der Wald einnehme. Wie Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) sagt, seien die „Wälder und das globale Klima eng miteinander verknüpft. Unser Wald muss daher fit für den Klimawandel gemacht werden, weil er wichtig für unsere Erholung und die Gesundheit jedes Einzelnen ist. Unser städtischer Wald ist ein klimanotwendiger Kohlendioxid-Speicher“, sagt sie.

Im Hinblick auf mögliche Gefahren für Waldbesucher betont die Stadt, dass auch der Pappelwald Risikofaktoren wie Sturm, Überalterung und Schädlingen ausgesetzt sei. „Zu beachten ist, dass der Waldeigentümer grundsätzlich keine Vorkehrungen gegen die typischen Gefahren eines Waldes zu treffen hat“, heißt es dazu. Lediglich an öffentlichen Wegen sei eine Verkehrssicherungspflicht zu beachten. In den vergangenen Jahren kam es im Wald so schon häufiger zu Sicherungsmaßnahmen.

Laut Sachsenforst sollen in den kommenden Jahren zehn Hektar neu gestaltet werden. Derzeit stapeln sich am Wegesrand gefällte Stämme. © Quelle: Florian Reinke

Eine Frage bleibt aber: Warum wurden am Kulkwitzer See überhaupt Pappeln gepflanzt, wenn doch absehbar war, dass ihre Lebensdauer nach gut einem halben Jahrhundert erreicht ist? Von einer Fehlentscheidung will Forstbezirkschef Padberg nicht sprechen. „Aufgrund ihres schnellen Wachstums eignen sich Pappeln generell gut für die Erstbesiedlung von Freiflächen und Rohböden“, erläutert er. „Pappeln besitzen eine gut zersetzbare Streu, die das Bodenleben ermöglicht. Hinzu kommt ein intensives Wurzelwachstum, wodurch der Boden erschlossen wird.“

Padberg kommt zu dem Schluss, dass die Pappel „eine gute Vorwaldbaumart“ bilde, „die nach und nach durch anspruchsvollere Baumarten abgelöst wird“. Einen Anbau der Pappel vor 60 Jahren bezeichnet er als richtige Entscheidung – auch unter Berücksichtigung des nur begrenzt verfügbaren Saat- und Pflanzmaterials. Für Sachsenforst steht fest: „Aufgrund der klimatischen Extreme der letzten Jahre muss die Ablösung der Pappel durch andere Baumarten nun schneller gehen als erwartet.“

