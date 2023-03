﻿Mehr Spielraum für Projektarbeit in Markranstädter Kitas

Wo rund um Leipzig jetzt aufgeräumt wird – die Frühjahrsputze 2023 in der Übersicht

Im Leipziger Umland wird in diesen Tagen wieder angepackt – viele Vereine rufen zum traditionellen Frühjahrsputz auf. Die Aktionen sind mitunter kreativ – so soll in Taucha aus Müll Musik erzeugt werden. Was außerdem in Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz und Zwenkau geplant ist.