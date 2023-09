﻿Neue Fabrik für Superkondensatoren in Markranstädt ist die weltweit größte ihrer Art

Markranstädt. Es sind keine gewöhnlichen Batterien, die Skeleton Technologies herstellt, das zeigen schon die Namen der Modelle: Das Unternehmen fertigt „Super Batterys“. Und auch Superkondensatoren kommen aus dem Hause Skeleton.

In Markranstädt dürfte man diese Schlagworte künftig häufiger zu hören bekommen. Skeleton Technologies baut in der Stadt westlich von Leipzig derzeit eine Fabrik – und will in den neuen Hallen an der Göhrenzer Straße Superkondensatoren bauen. Am Dienstag kündigte das Unternehmen nun an: Im ersten Halbjahr 2024 soll die Produktion in der neuen Fabrik starten. Worauf kann man sich also einstellen in Markranstädt?

240 neue Arbeitsplätze entstehen in Markranstädt

Von links: Sebastian Gemkow (Wissenschaftsminister Sachsens), Hidenao Yanagi (Botschafter Japans), Tiit Riisalo (Wirtschaftsminister Estlands), Dai Sakakura (Marubeni), Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich und Taavi Madiberk (CEO Skeleton Technologies) in der noch leeren Halle. © Quelle: Dirk Knofe

Zwei Aspekte stechen hier heraus: Wie Unternehmensvertreter ankündigten, entsteht ein bisher weltweit einmaliger Standort zur Produktion dieser Zellen. „Wir bauen die modernste und größte Fabrik der Welt für Superkondensatoren“, sagte Linus Froböse, Chief Operating Officer (COO) bei Skeleton, gegenüber der LVZ. Zudem entstehen in Markranstädt etwa 240 neue Arbeistplätze. Die Bürgermeisterin der Stadt, Nadine Stitterich (parteilos), nennt das einen Erfolg für die Kommune. „Es ist toll, in Markranstädt so ein innovatives Unternehmen zu haben“, sagt sie.

Superkondensatoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie schneller Energie aufnehmen und abgeben können als herkömmliche Batterien. Anwendung finden sie etwa im Automobilbau, in Stromnetzen und in der Industrie. Zu den Kunden von Skeleton zählen namhafte: Shell hat dem Unternehmen einen Großauftrag beschert. Der Energiekonzern will sogenannte Muldenkipper mit der „Super Batterie“ ausstatten, um die Fahrzeuge zu dekabonisieren. Die Technologie soll also helfen, Industriezweige zu elektrifizieren. Skeleton gilt hier als Technologieführer.

Warum Markranstädt das Rennen gemacht hat

Die Anlage für Superkondensatoren in Markranstädt soll laut Skeleton vier Millionen Zellen pro Jahr produzieren, das entspreche einer deutlich größeren Produktionsmenge als am Standort in Großröhrsdorf. Die Fertigung ist komplex, läuft in verschiedenen Produktionsschritten ab. Wie das am Ende aussieht, kann man sich derzeit noch schwer vorstellen: Die Bauarbeiten in den leeren Hallen laufen noch, es soll aber nicht mehr lange dauern, bis die ersten Maschinen eintreffen.

Laut Unternehmenschef Taavi Madiberk kamen für die neue Produktionsstätte weit über 100 Standorte infrage. „Es war am Ende eine klare Entscheidung für Markranstädt“, sagte er. Und das aus mehreren Gründen: Leipzig sei mit der renommierten Universität in der Nähe schnell erreichbar, auch sonst gebe es viele junge Fachkräfte. Infrastruktur und Anbindung seien ebenfalls gut.

Japaner investieren Millionen für Batteriefertigung

Der neue Standort in Markranstädt profitiert indes auch von einer Investition des japanischen Handelshauses Marubeni. Das Unternehmen will einen zweistelligen Millionen-Betrag für den Ausbau der Batterieproduktion der Firma Skeleton Technologies im Freistaat Sachsen investieren – eine entsprechende Vereinbarung wurde am Dienstag in Markranstädt unterzeichnet. Die Japaner sehen nach eigenen Angaben großes Pootenzial in der Technologie, etwa was die Elektrifizierung von großen Nutzfahrzeugen angeht. Wie Skeleton-Geschäftsführer Madiberk sagte, habe Marubeni seinem Unternehmen dabei geholfen, in Asien einen Marktzugang zu erlangen, vor allem in den Bereichen Schwermaschinen- und Fahrzeugbau sowie in der Automobilindustrie.

