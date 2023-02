﻿Sparkasse Leipzig reduziert Überweisungsbriefkästen

Das dürfte einige Sparkassen-Kunden verblüffen: Wenn sie in ihrer Sparkasse einen handschriftlich ausgefüllten Überweisungsschein einwerfen wollen, gibt es dafür keinen Briefkasten mehr – auch wenn dieser Service in ihren Kontomodellen enthalten ist.

In der Sparkassen-Filiale Schillerstraße gibt es den Überweisungsbriefkasten noch – sogar in einer Luxus-Ausführung. Aber in sechs Beratungs-Centern wurde dieser Service abgeschafft. Begründet wird dies mit einem neuen Standortkonzept.

Leipzig. Die Einschränkungen im Filialnetz der Sparkasse Leipzig haben auch Auswirkungen auf die sogenannten beleghaften Überweisungen: Wie die Sparkasse auf LVZ-Anfrage bestätigte, ist jetzt an mehreren Standorten das Einwerfen handschriftlich ausgefüllter Überweisungsbelege nicht mehr möglich. Selbst wenn Kunden für diesen Service extra zahlen wollen oder die Konto-Modelle GiroPremium und GiroKomfort nutzen, die diesen Service beinhalten.

Fristgerechte Leerung ist nicht mehr möglich

Die Sparkasse betont, dass der Service der beleghaften Überweisungen nicht abgeschafft wird. In einigen Beratungs-Centern, die neben dem SB-Angebot jetzt persönliche Beratung nur noch nach Bedarf anbieten, sei aber keine permanente personelle Besetzung mehr gegeben.

„Dies wiederum hat Einfluss auf die Leerung der Überweisungsbriefkästen“, so Sprecherin Meike Eisold. „Diese müssen in einem gesetzlich vorgegeben zeitlichen Rahmen geleert und die eingehenden Überweisungen verarbeitet werden. Können wir die fristgerechte Leerung am Standort durch unsere Mitarbeitenden vor Ort nicht sicherstellen, besteht nicht mehr die Möglichkeit, einen Überweisungsbriefkasten vorzuhalten“. Dies sei aktuell jedoch nur in sechs von insgesamt 65 Standorten der Fall.

Betroffenen ist auch die Filiale in Markkleeberg-Ost. Dort ist seit einigen Tagen der Bereich mit einer Holzplatte verkleidet, an dem sich zuvor der Überweisungsbriefkasten befand (rechts). © Quelle: André Kempner

„Damit bieten wir in der absoluten Mehrzahl unserer Finanz- und Beratungs-Center – also an 59 Stellen im gesamten Geschäftsgebiet – auch weiterhin Überweisungsbriefkästen“, so die Sprecherin. „Unsere Kunden haben so die Möglichkeit, eine Vielzahl von Standorten zu nutzen, um beleghafte Überweisungen einzuwerfen. Sei das am gewohnten Standort – wie zum Beispiel in Markkleeberg-Ost – nicht mehr möglich, stünden dort alternativ das SB-Terminal oder die Briefkästen in den umliegenden Standorten zur Verfügung. „Hier kann man gut auch Wege zur Arbeit, zum Arzt, zum Einkaufen oder ähnliches nutzen, um dann auch die jeweilige Überweisung am Sparkassen-Standort mit Briefkasten einzuwerfen.“

„Kein erhöhtes Beschwerdeaufkommen“

Die meisten Kunden haben die neue Einschränkung offenbar akzeptiert. „Wir haben zum Thema Überweisungsbriefkasten kein erhöhtes Beschwerdeaufkommen“, so die Sprecherin auf LVZ-Nachfragen. Insgesamt gebe es derzeit rund 210.000 Kundinnen und Kunden, die die beiden Kontomodelle nutzen, die den jetzt nicht mehr überall vorhandenen Service bieten.