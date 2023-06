Auf dem Areal der ehemaligen Borsdorfer Wachstuch-, Leder- und Kunstlederfabrik will die Leipziger Firma SRM Holding jede Menge Wohnraum schaffen. Zudem soll dort eine Kita entstehen.

Borsdorf. Die Tage der ehemaligen Lagerhalle auf dem Gelände der einstigen Borsdorfer Wachstuch-, Leder- und Kunstlederfabrik sind gezählt. Denn das Gebäude, in dem in den 1980er-Jahren der Legende nach im Beisein von SED-Generalsekretär Erich Honecker ein computergesteuertes Hochregallager in Betrieb genommen worden war, wird im Zuge der auf dem Areal laufenden Erschließungsmaßnahmen abgerissen.