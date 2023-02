﻿100-jährige Leipzigerin will „die Welt ein bisschen besser machen“

VW landet bei Unfall in Rositz auf dem Dach, Einbrecher in Altenburg scheitern

Zu einem Unfall musste die Polizei am Sonntag nach Rositz ausrücken. Hier war ein VW von der Straße abgekommen und auf dem Dach gelandet. In Altenburg scheiterten Unbekannte bei Einbrüchen in Einfamilienhäuser.