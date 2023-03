﻿100-Millionen-Euro-Kredit – wie geht es jetzt am Klinikum St. Georg in Leipzig weiter?

Leipzig. Die Stadt Leipzig gibt dem Klinikum St. Georg einen Kredit über 100 Millionen Euro. Am Montag wurde in einer Pressekonferenz über Einzelheiten informiert.

Was sind die konkreten Probleme?

Die Inflation sorgt für extreme Kostensteigerungen. Vor allem die hohen Energiepreise belasten das Klinikum. „Krankenhäuser sind Energieschleudern“, konstatierte Klinikgeschäftsführerin Iris Minde. Die dezentrale Struktur des Geländes mit weiten Wegen und großen, aber zersplitterten Flächen erschwert einen wirtschaftlichen Betrieb zusätzlich. Zudem erhöht der Standort in Grünau den Aufwand. Als Folge der Corona-Pandemie gibt es weiterhin weniger Eingriffe. Vor allem aber könnten durch fehlendes oder krankes Personal 22,2 Prozent von rund 750 Betten und 12,5 Prozent der OP-Säle nicht betrieben werden, so Minde. „Wir können 6000 Patienten weniger behandeln“, so Minde. Dadurch würden 18,8 Millionen Euro in der Kasse fehlen. Minde wies auch darauf hin, dass zugesagte Bundeshilfen für Pflege, Corona-Ausgleich und Energie in Höhe von insgesamt rund 27 Millionen Euro noch nicht angekommen seien. Unter dem Strich bedeutet das alles steigende Kosten bei sinkenden Einnahmen. Das hat bereits im vergangenen Jahr zu einem Defizit von rund 30 Millionen Euro geführt; für 2023 droht ein Minus von 25 Millionen Euro. „Wir sind erschöpft durch Corona und durch die finanziellen Möglichkeiten, wir sind genervt, wie mit der Krankenhausbranche verfahren wird“, erklärte Minde. Es gehe um eine dramatische Fehlfinanzierung der Krankenhauslandschaft insgesamt, betonte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD).

Wie ist das Haus generell aufgestellt?

Zumindest aus Sicht der Stadt Leipzig gut. „Das Krankenhaus an sich ist gesund“, meinte Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU), „wir haben hervorragende Medizin, aber die Finanzierung ist falsch.“ Es habe vor Corona sechs Jahre lang nahezu positive Betriebsergebnisse gegeben, so Minde. Normalerweise würden pro Jahr 200 000 Patienten ambulant oder stationär versorgt. Gesundheitsbürgermeisterin Martina Münch (SPD) betonte, das Haus sichere auch die regionale Versorgung über die Stadt hinaus. Das St. Georg betreibt ein mitteldeutsches Brandverletztenzentrum und eines von bundesweit sieben Infektionsschutzzentren. Man habe Ausbildungskapazitäten und Vergütungen erhöht, um dem Personalmangel zu begegnen, so Arbeitsdirektorin Claudia Pfefferle. 90 Prozent der Auszubildenden würden nach der Lehre am Klinikum bleiben. Aufsichtsrätin Katharina Krefft sieht allerdings Nachholbedarf in der Unternehmenskultur: Es brauche „deutlich mehr Information, Mitsprache und Beteiligung am Klinikum“, erklärte die Grünen-Stadträtin auf LVZ-Anfrage. Deshalb schlägt Krefft vor, einen Beirat aus Mitarbeitenden zu installieren.

Das Klinikum St. Georg ist selbst zum Notfall geworden. Jetzt hilft die Stadt mit einem 100-Millionen-Euro-Kredit. © Quelle: André Kempner

Hat die aktuelle Lage Auswirkungen auf die Krankenversorgung und den Betrieb?

„Die Gesundheitsversorgung in Deutschland insgesamt entspricht derzeit in weiten Teilen nicht der Qualität, die wir uns wünschen“, so OBM Jung. Aus diesem Grund habe man sich zu dem Kredit entschlossen. „Wir wollen die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Dazu sehen wir uns als Träger in der Pflicht.“

Wie hat die Stadt bislang geholfen?

Mit jährlichen investiven Mitteln von jeweils rund 1,5 Millionen Euro, einer Corona-Zuwendung über 9,7 Millionen Euro und mit zwei Bürgschaften in Höhe von insgesamt 120 Millionen Euro.

Was tut die Stadt jetzt?

Die Stadt gewährt bis 2027 einen Kredit bis zu 100 Millionen Euro, den sie sich selbst leiht und der Stadtrat noch absegnen muss. „Wir überbrücken damit die ausstehende Reform der Krankenhausfinanzierung“, so Aufsichtsratschef Bonew. Es wird fest davon ausgegangen, dass das Klinikum den Kredit in Anspruch nehmen muss, um Löhne und Gehälter pünktlich zu zahlen. Eine erste Tranche in zweistelliger Millionenhöhe soll nach LVZ-Informationen noch diesen Monat fließen. OBM Jung betonte: „Es kann nicht die Lösung sein, dass wir Jahr für Jahr aus dem Haushalt der Stadt Zuschüsse geben.“

Was macht das Klinikum?

Iris Minde will einen deutlichen Ambulantisierungskurs fahren: Was teilstationär und teilambulant vertretbar möglich sei, werde man tun. Die Klinikchefin betonte: „Ein Krankenhaus ist ein Wirtschaftsunternehmen.“ Die ständige Neuausrichtung sei eine Daueraufgabe, „der man nur im Miteinander begegnen kann, indem man sehr vertrauensvoll miteinander arbeitet“. Gesundheitsbürgermeisterin Martina Münch (SPD) blickte in die Zeit nach der Klinikreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Dann werde es am Hauptstandort Eutritzsch mehr stationäre Patienten geben und in Grünau weniger.

Was muss noch passieren?

Lauterbachs vorgesehene Neuordnung der Finanzen mit einer teilweisen Abschaffung der umstrittenen Fallpauschalen sei richtig, so OBM Jung – sie helfe aktuell aber nicht. Es brauche Soforthilfen. Über Leipzig hinaus stellte Jung, der auch Vizepräsident des Deutschen Städtetages ist, klar: „Wenn der Bund nicht dafür sorgt, dass jetzt in einer Überbrückung den Krankenhäusern geholfen wird, dann wird es zu einem weiteren, unkontrollierten und wilden Kliniksterben in Deutschland kommen.“ Es werde dann der finanziellen Zufälligkeit einer Kommune überlassen, ob ein Krankenhaus Bestand hat.

Sind die Investitionen, die das St. Georg zentraler und moderner machen sollen, gefährdet?

Die Stadtspitze hat ihre Unterstützung für den Masterplan 2040 während der Pressekonferenz bekräftigt. „Aber auch da brauchen wir Hilfe“, sagte Jung. Iris Minde stellte klar: „Es ist die einzige Möglichkeit, das Klinikum in die Zukunft zu transferieren.“ Auch der Neubau für das mitteldeutsche Infektionsschutzzentrum sei dringend nötig, so Gesundheitsbürgermeisterin Münch: „Da müssen Länder und Bund mithelfen.“