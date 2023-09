﻿110 Kandidaten treten für Leipziger CDU für den nächsten Stadtrat an

Leipzig. Die Leipziger CDU hat die personellen Weichen für die Kommunalwahlen im kommenden Jahr gestellt. Auf einem Kreisparteitag am Wochenende nominierte sie als erste Leipziger Partei ihre Kandidatinnen und Kandidaten in den zehn Wahlkreisen.

Bei der Stadtratswahl am 9. Juni 2024 werden damit für die Union 110 Bewerberinnen und Bewerber ins Rennen um die 70 Stadtratsmandate gehen. Aufgestellt wurden auch die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl der 14 Ortschaftsräte.

„Wir wollen stärkste Kraft im Stadtrat werden“

Das Wahlziel formulierte Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Andreas Nowak, der als erster Leipziger CDU-Chef seit 1990 auch selbst für den Stadtrat antritt, so: „Wir wollen stärkste Kraft im Stadtrat werden und in den Ortschaften Verantwortung übernehmen.“ Seit ihrer Wahlschlappe im Jahr 2019 sind die Christdemokraten mit 13 Sitzen in der Ratsversammlung nur noch drittstärkste Fraktion nach Linken und Grünen.

„Leipzig braucht endlich eine Politik von Maß und Mitte, für alle Stadt- und Ortsteile und nicht nur für einzelne Quartiere, Verkehrsträger oder Zielgruppen“, betonte Nowak. Die Nominierten für den Stadtrat bildeten nach seinen Worten „den Querschnitt der bürgerlichen Mitte“ – Ärzte, Arbeitnehmer und Gewerkschafter sind ebenso dabei wie Handwerker, Unternehmer und Ehrenamtler. Bis auf Andrea Niermann, Claus-Uwe Rothkegel und Siegrun Seidel treten auch zehn der amtierenden Stadträte wieder an.

Die nominierten Kandidatinnen und Kandidaten der Leipziger CDU für die Stadtratswahl am 9. Juni 2024. © Quelle: CDU

Ihr Wahlwahlprogramm will die Partei im kommenden Jahr beschließen.

Mitte September hatte sich bereits die CDU-Stadtratsfraktion personell neu aufgestellt. Der langjährige Fraktionsvorsitzende Frank Tornau trat zur turnusmäßigen Wahl nicht mehr an. Den Vorsitz übernahm Michael Weickert.

