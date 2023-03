﻿111 Jahre Nationalbibliothek in Leipzig: Gedächtnis und Spiegel

Am Tag der offenen Tür war die Deutsche Nationalbibliothek voll mit neugierigen Menschen. Gut so – doch im Alltag schöpft die Bücherei ihr Potenzial noch nicht aus. Ein LVZ-Kommentar.

Leipzig. Nur zwei Städte genießen in Deutschland das Privileg, eine Nationalbibliothek zu beheimaten: Frankfurt am Main und Leipzig, wo die Sammlung vor 111 Jahren ihren Anfang nahm. Jedes deutschsprachige Buch, jede Zeitschrift, sogar Telefon-Verzeichnisse, die seither gedruckt wurden, lagern in den gewaltigen Magazinen. Fast 45 Millionen Titel – und es werden pro Tag rund 2000 gedruckte und 4000 Online-Publikationen mehr. Gutes und Schlechtes, Erhebendes und Widerwärtiges, Populäres und Lesestoff für die Nische: Der Inhalt ist kein Auswahlkriterium, sondern lediglich die Originalsprache zählt – auch Übersetzungen deutscher Werke gehören zum Sortiment. Zudem werden fremdsprachige Texte gesammelt, die in Deutschland verlegt werden.

Lesen Sie dazu:Fünf Möglichkeiten, wie man die Nationalbibliothek privat nutzen kann

Ein Schatz vor der eigenen Haustür

Der Anspruch der Vollständigkeit macht das Archiv zu einem einzigartigen Schatz. „Das Gedächtnis der Nation“ zu sein, beansprucht die Bundesinstitution für sich selbst. Aber sie ist auch der Spiegel dessen, was in einem Land zu einer Zeit schiefläuft. Nicht nur aus allen Ecken der Bundesrepublik, auch aus anderen Ländern reisen Menschen nach Leipzig, um den Bestand zu durchforsten. Aber von uns Stadtbewohnern wissen viele gar nicht so genau von unserem Privileg, das Angebot ohne großen Aufwand nutzen zu können – und das kostenfrei. Zeit, das zu ändern. Denn erst wenn Menschen diesen Schatz bergen, ist er von Wert.