﻿Vermummte, Rauch und Böllerwürfe bei polizeikritischer Demo in Leipzig

Unter dem Motto „Verdächtig Rechte Cops“ fand am Dienstagabend eine Demonstration in Leipzig statt. Weil Pyrotechnik gezündet wurde, stoppte die Polizei den Demonstrationszug mehrfach.

Schon zu Beginn steht die Demo am Johannisplatz, weil Veranstaltungsteilnehmer Vermummt sind und Nebeltöpfe und Böller (Pyrotechnik) geworfen wurden .

Leipzig. Die polizeikritische Demonstration mit dem Titel „Verdächtig Rechte Cops #LE1312“ am Dienstagabend verlief insgesamt ohne größere Zwischenfälle. Etwa 450 Demonstrierende aus dem linken Spektrum hatten sich ab 19 Uhr zur Auftaktkundgebung auf dem Johannisplatz vor dem Leipziger Grassimuseum versammelt. Gegen 20 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Connewitz in Bewegung, wurde aber schnell von der Polizei gestoppt.

Grund waren Auflagenverstöße: Mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren nach Polizeiangaben vermummt. Außerdem wurde Pyrotechnik gezündet. Auf der Route nach Connewitz wurde der Demonstrationszug deswegen immer wieder von der Polizei angehalten: Vor dem Gewandhaus, auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz sowie in Höhe der Polizeidirektion in der Dimitroffstraße. Dort wurden nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Mittwoch außerdem mit roter Farbe gefüllte Eier an die Fassade geworden.

© Quelle: Christian Modla

Danach verlief die Demonstration ohne weitere Zwischenfälle und wurde am Connewitzer Kreuz vom Versammlungsleiter zügig beendet. Laut Polizei kam es zu mehreren Anzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek, der die Versammlung angemeldet hatte, zeigte sich am Mittwoch gegenüber der LVZ insgesamt zufrieden mit dem Verlauf. „Gerade im Vergleich zu den letzten Jahren, lief die diesjährige Demo viel ruhiger und geordneter ab“, so Kasek.

Nach Demo in Leipzig: Mehrere Brände in Connewitz

Nachdem die Demonstration beendet war, kam es im Lauf des Abends in Connewitz zu mehreren Vorfällen. Wie die Polizei mitteilte, brannte in der Dölitzer Straße gegen 22.15 Uhr eine Mülltonne. Das Feuer wurde von Anwohnern gelöscht. Gegen 23.25 Uhr bemerkten Polizeibeamte außerdem in der Bornaischen Straße auf Höhe der Ecksteinstraße einen beginnenden Fahrzeugbrand. Unbekannte hatten einen auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellten Geländewagen angezündet. Die Polizisten löschten die Flammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

In der Nähe brannte außerdem ein Abfallbehälter. Die Polizei ermittelt im Fall des Fahrzeugbrandes wegen einer Brandstiftung. Wegen der Mülltonnenbrände wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.