16-jähriges Mädchen aus Leipzig wieder gefunden

Leipzig. Die Leipziger Polizei hat die Suche nach einem 16-Jährigen Mädchen erfolgreich beendet. Die Jugendliche wurde zuletzt am 19. November in Leipzig gesehen und galt seitdem als vermisst. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, wurde sie jetzt, einen Monat später, wieder gefunden und in eine Fachklinik gebracht.

Der Teenager verließ an jenem Novemberabend unerlaubt ein Leipziger Krankenhaus und kehrte nicht auf ihre Station zurück. Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung bat die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung beim Finden des Mädchens.

Von LVZ