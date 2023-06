17.000 wetteifern beim Firmenlauf in Leipzig - der Mittwoch in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

es gibt so einige Lauf-Veranstaltungen in Leipzig, aber keine, die so bunt und ausgelassen ist wie der alljährliche Firmenlauf. Manche Starterinnen und Starter kommen in Kostümen, manche mit speziellen Gerätschaften – je nach Profession. Auch das Zuschauen und Anfeuern lohnt! Veranstalter Conrad Kebelmann spricht von 17.000 Menschen aus 850 Unternehmen der Region, die sich seit 18 Uhr auf Rundkurs westlich des Elsterbeckens begeben haben.

Während ich diese Zeilen schreibe, sind natürlich auch Kolleginnen und Kollegen von mir auf den Weg zur Startlinie - in der Hoffnung, zusammen weit vorn in der Bestenliste landen zu können. Ich hörte, manche hätten zuletzt auch etwas intensiver trainiert. Ich drücke beide Daumen! Abgesehen vom LVZ-Laufteam sind wir aber auch mit Fotografen an der Strecken vertreten, die von allen sechs Startergruppen Bilder machen.

Gebündelt finden Sie unsere Fotos vom Firmenlauf 2023 am Abend auf dieser Seite. Darüber hinaus können Sie den Laufevent auch in unserem Live-Stream verfolgen. Mein Kollege Mark Daniel ist an der Strecke mit Stift und Notizbuch unterwegs, wird später auf LVZ.de einen ersten Erfahrungsbericht liefern. Und nicht zuletzt: Tillman Kortenhaus hat vorab mit Sportmediziner René Toussaint gesprochen, was bei möglichen Verletzungen zu tun wäre.

Zweifelhafte Ehrung für die Leipziger Quarterback AG: Die Immobilienfirma bekommt den Preis als „Landgrabber“ des Jahres. Es geht um den Zehn-Millionen-Kauf eines Agrar-Betriebs im Elbe-Elster-Kreis. Den Vorwurf des Landraubs weist Quarterback-Chef Tarik Wolf aber zurück. © Quelle: André Kempner

Der Firmensitz der Leipziger Quarterback Immobilien AG in der Käthe-Kollwitz-Straße war am Mittwoch Ziel einer Protestaktion der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Mein Kollege André Böhmer hat mehr Informationen zu Vorwürfen und Gegenargumenten.

Was bleibt vom FC Inter? Einst waren die Ambitionen groß, wurden Spielstätten von anderen Vereinen beansprucht, Leihspieler aus Barcelona und Co. präsentiert. Jetzt gibt es nicht einmal mehr eine Mannschaft im Spielbetrieb, die letzten Trainer und Spieler verlassen den Verein. Mein Kollege Johannes David hat sich mit dem Niedergang des FC International Leipzig beschäftigt

Kommt das Aus für die Schulnoten? Sachsens Bildungseinrichtungen sollten die Benotung von 1 bis 6 größtenteils abschaffen, empfiehlt ein Expertengremium aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kirchen, Schüler- und Elternschaft. Wie realistisch dieser Vorstoß ist, hat Landeschefkorrespondent Kai Kollenberg recherchiert

Wo steht der Osten politisch? Das Leipziger Else-Frenkel-Brunswik-Institut (Uni Leipzig) hat mehr als 3000 Menschen in Ostdeutschland zu ihren politischen Einstellungen befragt. Fast 37 Prozent stimmten dabei der Aussage zu, die Bundesrepublik sei „durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet". Besonders groß sei die Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, schreibt Felix Huesmann

Prozess gegen Letzte Generation in Leipzig: Gut ein Jahr nach ihrem Protest müssen sich fünf Mitglieder der letzten Generation am Donnerstag vor dem Amtsgericht Leipzig verantworten. Verhandelt wird wegen des Vorwurfs der Nötigung im Gut ein Jahr nach ihrem Protest müssen sich fünf Mitglieder der letzten Generation am Donnerstag vor dem Amtsgericht Leipzig verantworten. Verhandelt wird wegen des Vorwurfs der Nötigung im Zuge einer Straßenblockade, die unweit der Oper stattfand . Beginn: 8.30 Uhr

Legendäre Hardcore-Band: Ein Konzert von Ignite gehört seit Mitte der 1990er Jahre wohl zu den intensivsten Erlebnissen, die mit schneller, brachialer Rockmusik möglich sind. Die Hardcore-Band aus Kalifornien ist am Donnerstag nach langer Zeit wieder einmal im Conne Island - und das auch noch unter freiem Himmel direkt an der Skate-Bahn. Stilecht. Und laut! Beginn: 18.30 Uhr.

Legendärer Grusel: Mary Shelleys Geschichte von Viktor Frankenstein, vom Medizinstudenten, der aus Leichenteilen ein Monster erschafft, ist weltberühmt und ein Literaturklassiker. Im Werk II feiert eine Neuinterpretation von „Frankenstein“ am Donnerstag auf der Theaterbühne Premiere. Beginn: 18 Uhr.





