Volksaufstand in der DDR vor 70 Jahren: Leipzig erinnert an blutigen Protest

Leipzig. 70 Jahre Volksaufstand in der DDR – Leipzig gedenkt der blutigen Niederschlagung des größten Protestes, den die damals junge sozialistische Republik erlebte. 40.000 Demonstranten zählten die Staatsorgane am 17. Juni 1953 in der Messestadt – am Ende starben neun Menschen. Zuvor hatten in 81 Betrieben Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt, um gegen die DDR-Regierung und für freie Wahlen zu demonstrieren.

Aus allen Himmelsrichtungen marschierten die Arbeiterinnen und Arbeiter in die Innenstadt. So berichtet es das Bundesarchiv für Stasi-Unterlagen. Die Aufständischen versuchten mehrfach, die Staatsanwaltschaft, das Bezirksgericht und das Gefängnis der Staatssicherheit zu stürmen.

Am Nachmittag trafen sowjetische Soldaten ein – kurz darauf wurde der 19-jährige Dieter Teich aus Wiederitzsch als erstes Opfer der Aufstände erschossen. Insgesamt starben in Leipzig neun Menschen, 95 weitere wurden verletzt. DDR-weit dauerte der Protest fünf Tage an: Vom 16. bis 21. Juni 1953 streikten und demonstrierten Menschen in fast 700 Städten und Gemeinden der damaligen DDR – mehr als eine Million beteiligten sich. Mindestens 55 Menschen kamen ums Leben oder wurden zum Tode verurteilt.

Der Markt in Leipzig am 17. Juni 1953: Der Verkaufsstand der Sowjet-Zeitung „Tägliche Rundschau“ steht in Flammen. Aufständische hatten ihn im Zuge der Proteste angezündet. © Quelle: Anonym/AP

An dieses Ereignis will die Stadt Leipzig zum 70. Jahrestag erinnern, wie sie am Montag informierte. Die zentrale Veranstaltung findet am Samstag, 17. Juni, um 15 Uhr statt. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wird bei der Gedenkveranstaltung der Stadt Leipzig zusammen mit dem Leiter der Gedenkstätte „Runde Ecke“, Tobias Hollitzer, und der Direktorin der „Bundesstiftung Aufarbeitung“ in Berlin, Anna Kaminsky, sprechen. Auf einem Rundgang entlang der Ereignisorte erinnern anschließend historische Fotos an den Aufstand. Die Route soll über das Salzgäßchen, den Markt, die Straße des 17. Juni, den Peterssteinweg und den Simsonplatz führen.

Anschließend spricht Zeitzeuge Thomas Reininger über die Geschehnisse. Eine Straßenbahn, die nach dem ersten Todesopfer des Aufstands, Dieter Teich, benannt ist, wird ab 17.05 Uhr von der Haltestelle Münzgasse zum Südfriedhof fahren. Dort werden Schüler und Studierende an der Gedenkanlage für die „Opfer der Gewaltherrschaft 1945-1989“ Biografien der Verstorbenen vorlesen. Die Gedenkveranstaltung endet um 18.30 Uhr mit der Rückfahrt der Straßenbahn zur Haltestelle Münzgasse.

Weitere Veranstaltungen zum 70. Jahrestag des Widerstands am 17. Juni 1953 in Leipzig

Am 18. und 25. Juni bietet das Team der Gedenkstätte „Museum in der Runden Ecke“ Rundgänge zu Ereignisorten des 17. Juni 1953 an. Treffpunkt: jeweils 11 Uhr, Volkshaus, Karl-Liebknecht-Straße 32.

Vom 14. bis 17. Juni zeigt die Gedenkstätte im ehemaligen Stasi-Kinosaal Dokumentarfilme aus der Reihe „Schicksale von Opfern der stalinistisch-kommunistischen Willkür“. Ort und Uhrzeit: Dittrichring 24, jeweils 19.30 Uhr.

Am 16. Juni lädt das Stadtgeschichtliche Museum zu einer Führung durch die Dauerausstellung „Unterdrückte Sehnsucht. Der Volksaufstand 1953 in Leipzig“ ein. Am selben Tag bietet das Zeitgeschichtliche Forum um 19 Uhr eine szenische Lesung zum 17. Juni 1953 an.

