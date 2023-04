20.000 Menschen gegen neue Ring-Radspur - das war der Dienstag in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

es könnte eine der größten Petitionen werden, die je an die Stadt Leipzig gerichtet wurden - und am Ende wird sie vielleicht überhaupt nichts bringen. Mehr als 20.000 Menschen haben bis zum frühen Dienstagabend eine Online-Petition unterzeichnet, die einen Stopp der Markierungsarbeiten auf dem Ring vor dem Hauptbahnhof fordert. Zwei Fahrspuren sind inzwischen für Autos verschwunden, zugunsten einer separaten Fahrradspur.

Wie chaotisch es dort aktuell im Verkehr zugeht, haben meine Kollegen Josa Mania-Schlegel und Nicole Grziwa unter anderem in einem Video dokumentiert. Verwirrte Autofahrer fahren einfach über den Sperrstreifen weiter, teilweise wird rechts auf dem Radweg überholt. Radfahrer trauen sich bisher kaum auf die neue Spur.

Vor dem Leipziger Hauptbahnhof: Ein Auto rauscht über eine Sperrfläche. Dieses nimmt sogar noch den künftigen Radweg mit. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Die Stadt will mit der Neusortierung die Verkehrssicherheit am Hauptbahnhof erhöhen. Wie Zahlen zeigen, die der LVZ exklusiv vorliegen, hat es in diesem Ringabschnitt in den vergangenen Jahren weit mehr Unfälle gegeben, als bisher bekannt. Die meisten gingen auf Fahrstreifenwechsel zurück.

Und was wird nun mit der Petition? Mit dieser wird sich zunächst der zuständige Stadtausschuss befassen - das könnte noch dauern. Dass sie etwas ändert, daran glaubt Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek nicht. „Die Petition hätte, um überhaupt etwas bewirken zu können, bereits eingereicht sein müssen“, argumentiert er. Warum der Jurist auch den angekündigten Klagen kaum Chancen gibt, können Sie hier nachlesen.

Am morgigen Mittwoch wird sich Leipzigs Stadtrat mit dem Thema beschäftigen. Denn drei Linken-Stadträte fordern Antworten von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). Derweil ist heute in der westlichen City bereits die nächste Autospur verschwunden - damit auch hier Radfahrer mehr Platz haben.

Neue Kunstschau in den Leipziger Pittlerwerken: Ab Mittwoch ist die internationale Ausstellung „Dimensions“ mit digitaler Kunst zu sehen. © Quelle: Kempner

Bis zum 9. Juli werden auf 10.000 Quadratmetern 60 Kunstwerke von rund 50 Künstlerinnen und Künstlern sowie Kollektiven gezeigt, unter anderem aus Frankreich, Kanada, den USA, China und Deutschland. Um einen Sponsor gab es im Vorfeld Diskussionen. Unser Kulturredakteur Jürgen Kleindienst durfte vorab reinschauen.

Er soll neue Großansiedlungen nach Sachsen bringen: Schon bevor Sachsens Ministerpräsident am Mittag vor die Presse trat, hatte sich herumgesprochen, dass er eine „Überraschung“ verkünden könnte. Die Landesregierung schafft einen Landesbeauftragten für Großansiedlungen. Ein Experte aus dem Finanzministerium wird diese Aufgabe künftig übernehmen. Wer er ist und was er konkret machen soll.

Leipzig strahlt Gebäude wieder an: Um Energie zu sparen wurden 238 öffentliche Gebäude und touristische Ziele, darunter auch Brücken und Plätze, über Monate nicht mehr nachts beleuchtet. Nun wird das Licht wieder angeknipst. Gebracht hat das das Ausschalten wenig. Bei der Straßenbeleuchtung soll weiter gespart werden.

Diskussionen um Aufkleber in Polizeiauto: Am Rande der Montagsdemo in Leipzig sorgte ein Foto von einem Einsatzfahrzeug für Aufregung. Darauf zu sehen: Unter anderem sexistische Aufkleber auf einer Mappe. Die Polizei selbst spricht von einer Geschmacklosigkeit. Nun soll intern ermittelt werden.

