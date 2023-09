﻿Leipzig führt Deutschlandticket für sozial Schwache ein

Leipzig. Menschen mit besonders niedrigem Einkommen sollen vom kommenden Jahr an in Leipzig das Deutschlandticket 20 Euro billiger bekommen. Darauf haben sich die Stadt Leipzig und die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) nach Angaben aus dem Dezernat von Sozialbürgermeisterin Martina Münch (SPD) verständigt. Bleibt der bundesweit einheitliche Preis für den Fahrschein bei 49 Euro, können sozial schwache Leipzigerinnen und Leipziger dann für 29 Euro den Nahverkehr über Stadt-, Kreis- und Landesgrenzen hinweg in ganz Deutschland nutzen. Einen bundeseinheitlichen Sozialtarif für das Deutschlandticket gibt es bislang nicht.

Den Zuschuss von 20 Euro pro Fahrschein, der auch im Falle eines steigenden Preises für das Deutschlandticket unverändert bleiben würde, will die Kommune aus dem Stadthaushalt bereitstellen. Er geht direkt an die LVB, die das Deutschlandticket ausgeben. Voraussetzung für den Erwerb ist neben dem Leipzig-Pass ein Bankkonto, von dem die LVB die monatlichen Zahlungen abbuchen können. Die Stadt plant das vergünstigte Deutschlandticket zunächst für die Jahre 2024 und 2025 und will danach über eine Fortsetzung entscheiden.

Linke beantragte „Deutschlandticket-Sozial“

Die Einführung des „Deutschlandticket-Sozial“ geht auf einen Antrag der Linksfraktion im Stadtrat zurück. Die Ratsversammlung hatte die Verwaltung daraufhin im Juli aufgefordert, ein Modell mit den LVB zu entwickeln. Die konkreten Verträge sollen dem Stadtrat im Dezember zur Beschlussfassung vorliegen.

Linken-Stadträtin Franziska Riekewald erwartet eine breite Zustimmung. „Wir freuen uns sehr, dass die Stadt ihrer Verantwortung gerecht geworden ist“, sagte sie auf LVZ-Anfrage. Sie hoffe, dass das Angebot rege genutzt wird. Es biete den Menschen in einer Zeit steigender Inflation und Preise die Möglichkeit, ihre Kosten zu reduzieren und gleichzeitig deutschlandweit mobil zu sein. „Es ist ein attraktives Angebot“, lobte Riekewald das Verhandlungsergebnis zwischen Kommune und LVB. Inhaber des Leipzig-Passes würden so „vielleicht auch mal einen Wochenendausflug oder eine Urlaubsfahrt machen“, die sie sich sonst nicht leisten könnten.

Wer bekommt einen Leipzig-Pass?

Besonders einkommensschwache Menschen haben in der Messestadt Anspruch auf den Leipzig-Pass. Er berechtigt seinen Inhaber zu einer Reihe von Ermäßigungen bei Kultur- und Sportveranstaltungen, in Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, in Frei- und Hallenbädern, bei der Kinder- und Schülerspeisung, aber auch im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Der Pass ist in allen Bürgerbüros gegen Vorlage von Einkommensnachweis und Mietvertrag erhältlich. Grundsätzlich gilt als Einkommensgrenze das Anderhalbfache des Regelsatzes zur Grundsicherung (bei einem Alleinstehenden also 613,50 Euro) zuzüglich der Bruttowarmmiete. Ein Alleinstehender, der zum Beispiel 328 Euro für seine Wohnung zahlt, hat demnach bis zu einem Einkommen von 941,50 Euro pro Monat Anspruch auf einen Leipzig-Pass.

Bisheriges Sozialticket bleibt bestehen

Leipzig hat in Kombination mit dem Leipzig-Pass schon vor vielen Jahren ein Sozialticket für den Nahverkehr eingeführt. Die sogenannte Leipzig-Pass-Mobilcard berechtigt zum Fahren mit Bussen, S-Bahnen und Straßenbahnen – allerdings nur innerhalb Leipzigs. Das Ticket kostet monatlich 35 Euro beziehungsweise im monatlichen Abo 31,20 Euro oder bei jährlicher Einmahlzahlung 365 Euro. Die Preisdifferenz zum Vollpreis teilen sich Stadt und LVB. 4,6 Millionen Euro stellt die Kommune jährlich aus ihrem Haushalt dafür bereit, das Budget wurde allerdings in den zurückliegenden Jahren nie ausgeschöpft. Von dem Geld sollen nun auch die Zuschüsse für das „Deutschlandticket-Sozial“ gezahlt werden, das wegen seiner bundesweiten Gültigkeit und seines Preises viel attraktiver als die Mobilcard ist.

Nach Angaben der Stadtverwaltung hätten circa 70 000 Menschen in Leipzig Anspruch auf die Leipzig-Pass-Mobilcard. Sie wurde von Kommune und Verkehrsbetrieben bis 2028 vertraglich vereinbart und soll auch nach Einführung des „Deutschlandticket-Sozial“ bestehen bleiben – als Alternative beispielsweise für jene Menschen, die kein eigenes Bankkonto haben.

