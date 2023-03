﻿So erhalten Leipziger Studentinnen und Studenten die 200-Euro-Einmalzahlung

Leipzig. Was lange währt, wird gut? Seit Mittwoch können Studierende an Leipziger Universitäten und Hochschulen die schon im vergangenen Jahr von der Bundesregierung versprochene Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro beantragen. Mit einem extra für diesen Zweck konzipierten Onlineportal soll die Beantragung möglichst unbürokratisch und vor allem digital erfolgen. Ganz reibungslos verlief der Start am Mittwoch zwar nicht, die Bearbeitung der Anträge erfolgte dafür zügig.

Wer darf das Geld beantragen?

Alle Studentinnen und Studenten, die zum 1. Dezember an einer deutschen Hochschule oder Universität immatrikuliert waren und ihren Wohnsitz in Deutschland hatten, können die 200-Euro-Einmalzahlung beantragen. Außerdem berechtigt sind Fachschulauszubildende. Die Energiepauschale ist steuerfrei und wird nicht für andere Sozialleistungen angerechnet. Auch diejenigen, die im vergangenen Jahr bereits die Pauschale für Erwerbstätige erhalten haben, können die 200 Euro beantragen.

Schritt 1: Identifizieren mit Elster-Zertifikat oder Personalausweis

Um den Antrag stellen zu können, muss sich jede und jeder zunächst online identifizieren. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:

Elster-Zertifikat: Diese digitale Datei steht im Elster-Portal des Finanzamts für registrierte Nutzerinnen und Nutzer zum Download zur Verfügung. Wer dieses Zertifikat noch nicht hat, kann sich online im Elster-Portal des Finanzamts registrieren und dieses dort herunterladen. Die Aktivierungsdaten für die Anmeldung werden jedoch postalisch zugestellt. Wer also noch kein Elster-Zertifikat hat, dieses aber zum Identifizieren für die Einmalzahlung verwenden möchte, muss sich mit der Beantragung gedulden, bis der Brief da ist.

Personalausweis mit Online-Funktion: Seit 2017 werden Personalausweise automatisch mit aktivierter Online-Funktion und PIN ausgehändigt. Damit können sich Studentinnen und Studenten für die Einmalzahlung ausweisen. Wer die Geheimzahlen verloren oder vergessen hat, muss jedoch auch hier wieder mit Verzögerungen rechnen: Die Ersatz-PIN wird mit der Post versandt.

Schritt 2: Bund-ID Konto erstellen

Im zweiten Schritt müssen Antragsstellerinnen und Antragssteller ein Konto auf Bund-ID, dem Verwaltungsportal des Bundes, erstellen. In Theorie funktioniert die Anmeldung ganz leicht: Gebraucht werden nur eine der oben erklärten Identifizierungsmöglichkeiten, eine gültige E-Mail-Adresse und ein starkes Passwort. In der Praxis lauern jedoch einige Hürden: So war die Website des Bundes am Mittwochnachmittag wegen „hoher Nachfrage“ zeitweise nicht erreichbar.

Wegen zu hoher Nachfrage war der Server des Verwaltungsportal des Bundes am Mittwochnachmittag zeitweise nicht erreichbar. © Quelle: Fabienne Küchler

Schritt 3: Antrag für die Einmalzahlung stellen

Wer einmal erfolgreich einen Bund-ID-Account erstellt hat, kann auf der Website www.einmalzahlung200.de endlich den Antrag stellen. Dafür hat die Universität Leipzig in der vergangenen Woche eine Mail mit einem 36-stelligen Zugangscode und eine weitere mit einer PIN an die Uni-Mail verschickt.

Doch bevor diese eingegeben werden konnten, landeten viele Studentinnen und Studenten am Mittwoch zunächst in einem digitalen Warteraum. Mehr als 30 Minuten mussten sich Antragsstellerinnen und Antragssteller zeitweise gedulden, bis sie überhaupt zur Anmeldungsseite durchgestellt wurden. Wer glaubte, dann endlich am Ziel zu sein, wurde mitunter wieder enttäuscht: Weil man für die Anmeldung auf das Bund-ID-Portal weitergeleitet wird, wo es ebenfalls Serverprobleme gab, mussten einige ein zweites Mal warten.

Antragstellerinnen und Antragssteller mussten am Mittwoch mitunter lange warten. © Quelle: Fabienne Küchler

Doch in Sachen Geduld sind die Studentinnen und Studenten geübt, mussten sie doch drei Monate auf die Umsetzung des Studierenden-Energiepreispauschalengesetzes warten. Ist die Wartezeit abgelaufen, erfolgt eine Weiterleitung zum offenen Antrag. Dann gilt es nur noch, persönliche Informationen einzutippen, die Bankleitzahl angeben und den Antrag abzuschicken.

Das Studentenwerk Dresden, das in Sachsen für die Bearbeitung zuständig ist, hat viele Anträge am Mittwoch bereits innerhalb weniger Stunden bewilligt. Nach Informationen auf der Website für die Einmalzahlung soll das Geld binnen weniger Tage nach Bewilligung auf das Konto der Studierenden überwiesen werden.

Studierende üben Kritik: Unterstützung kommt zu spät

Ähnlich wie die Energiepauschale für Erwerbstätige soll die Einmalzahlung Studentinnen und Studenten dabei helfen, die hohen Energiepreise abzufedern. Doch die 200 Euro kommen zu spät, kritisiert die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS). „Wer die Nebenkostennachzahlung oder den vielerorts gestiegenen Semesterbeitrag nicht zahlen konnte, musste vermutlich jetzt schon das Studium abbrechen“, betont KSS-Sprecherin Uta Lemke gegenüber der Deutschen Presseagentur. Stattdessen plädiert sie für gut ausgestattete Härtefalltöpfe an Sachsens Studierendenwerken, niedrige Essenspreise in den Mensen sowie ein 29-Euro-Bildungsticket.