27-Jähriger wird in Leipzig-Marienbrunn vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Leipzig. Die Leipziger Polizei bittet bei der Suche nach einem Vermissten um Unterstützung. Wie es am Dienstagnachmittag hieß, lebte der 27-Jährige bisher in einer Wohngemeinschaft im Stadtteil Marienbrunn im Südosten der Messestadt. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort liege im nordsächsischen Beilrode.

Herr E. habe am 28. April seine Wohnung in der Arno-Nitzsche-Straße verlassen. Tage später, am 1. Mai, sei er dann aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands von Polizeikräften in Beilrode angesprochen wurden. Die Beamten riefen einen Rettungsdienst. Dieser habe Herrn E. dann ins Krankenhaus nach Torgau gebracht. „Am Dienstag, dem 2. Mai ist er aus dem Krankenhaus entlassen worden und wurde letztmalig in Beilrode am Ende der Konsumstraße in einem Waldstück gesehen“, teilten die Behören mit. Seitdem sei der Aufenthaltsort des 27-Jährigen unbekannt.

Herr E. wird seit dem 28. April in Leipzig-Marienbrunn vermisst. © Quelle: polizei leipzig

Gesuchter ist möglicherweise orientierungslos und in Gefahr

Angesichts seines möglicherweise prekären Gesundheitszustands und mutmaßlicher Orientierungslosigkeit müsse von einer Gefahrensituation ausgegangen werden, so die Polizei. Bislang seien alle Suchaktionen erfolglos geblieben. Die Behörden bittet deshalb nun Menschen, die den 27-Jährigen in der Zwischenzeit noch gesehen haben, sich bei ihnen zu melden. Hinweise werden im Polizeirevier Südost in Leipzig (Richard-Lehmann-Straße 19) oder telefonisch unter 0341 / 3030 299 entgegengenommen.

Der gesuchte Herr E. hat einen afrikanischen Migrationshintergrund und eine dunkle Hautfarbe. Er sei 1,70 bis 1,75 Meter groß, habe ein scheinbares Alter zwischen 30 und 35 Jahren und sei von sportlicher Statur. Seine Haare sind schwarz, gelockt und eher kurz. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen Drei-Tage-Bart, eine gräulich schwarze Jogginghose, eine dunkelblaue Winterjacke ohne Kapuze und eine schwarze Wollmütze. Vermutlich sei Herr E. ohne Schuhe unterwegs. Der 27-´Jährige spreche nur Englisch.