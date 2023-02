Seit sieben Jahren ist Afshin Khamoddost regelmäßiger Gast der Haus-Garten-Freizeit. Doch jetzt erlebte der Teppichhändler auf der Leipziger Freizeitmesse eine Katastrophe: Der wertvollste Teppich am Stand wurde gestohlen. Der 54-Jährige ist verzweifelt und hat einen hohen Finderlohn ausgesetzt.

Leipzig. Als Afshin Khamoddost am Sonntagmorgen an seinem Stand in der Messehalle 3 ankommt, fängt er am ganzen Körper an zu zittern. Nur eine Sekunde dauert es, bis dem Teppichhändler klar ist: Sein wertvollstes Ausstellungsstück ist verschwunden – ein Perserteppich im Wert von etwa 28.000 Euro. „Ich habe sofort geschrien, ich war außer mir“, sagt der 54-Jährige der LVZ und kann seine Tränen nicht zurückhalten. „Ich liebe den Teppich, er ist ein besonderes Stück.“