Die 28. Jose-Carreras-Gala geht am 7. Dezember in der Leipziger Media City über die Bühne – mit vielen Stars und Promis, die auftreten oder am Spendentelefon sitzen. Die ersten Namen wurden jetzt bekannt.

David Garrett tritt am 7. Dezember bei der José-Carreras-Gala in Leipzig auf.

28. Jose-Carreras-Gala in Leipzig – Chris de Burgh, David Garrett, Aura Dione sind dabei

Leipzig. Zum 28. Mal steigt im Dezember die große Spendengala der José-Carreras-Stiftung. Der spanische Startenor sammelt Gelder für den Kampf gegen Leukämie und andere bösartige Blut- und Knochenmarkserkrankungen. Die Show mit vielen Promis, die auf der Bühne auftreten oder am Spendentelefon sitzen, geht am 7. Dezember in der Leipziger Media City über die Bühne. Sie wird live im MDR-Fernsehen übertragen.

Allerdings gibt es erneut keine Tickets im freien Verkauf – die Stiftung lädt das Publikum vielmehr ein, die Show im „Home-Studio“ von der Couch aus zu verfolgen. Erste Details zu den Mitwirkenden wurden jetzt bekannt, weitere Stars und prominente Mitwirkende sollen in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.

Diese Promis haben schon zugesagt

Singer-Songwriterin Aura Dione ist zum ersten Mal bei der Carreras-Gala dabei. © Quelle: Christian Modla

Chris de Burgh: Der irische Sänger ist zum achten Mal dabei. Er stand bereits bei der ersten José-Carreras-Gala im Dezember 1995 auf der Bühne und kam danach immer wieder – 1997, 2004, 2006, 2008, 2012 und 2014. Chris de Burgh hat schon die Onkologie am Universitätsklinikum Leipzig besucht, eine signierte Gitarre für den guten Zweck versteigern lassen und im Atrium der Frauen- und Kinderklinik ein kleines Konzert gegeben.

David Garrett: Der deutsche Weltklasse-Geiger tritt zum sechsten Mal in Folge bei der Gala auf.

Aura Dione: Die dänische Singer-Songwriterin Aura Dione ("I will love you monday") ist zum ersten Mal in der Show dabei.

Mareile Höppner und Sven Lorig moderieren die Show

Mareile Höppner und Sven Lorig moderieren zum dritten Mal gemeinsam die Spendenshow. © Quelle: Andre Kempner

Zu dritten Mal hintereinander führt das Moderatorenduo Mareile Höppner (ARD-„Brisant“) und Sven Lorig (ARD-Morgenmagazin) durch den Abend. Ob Gastgeber und Stifter José Carreras (75) persönlich nach Leipzig kommt, ist ungewiss. In den letzten beiden Jahren war er pandemiebedingt aus Spanien zugeschaltet.

Versteigerungen mit Lang Lang und Bülent Ceylan

Bereits zum zehnten Mal laufen im Vorfeld der Gala Spenden- und Mitmachaktionen mit prominenter Beteiligung. Über eine Charity-Plattform gab es zum Beispiel ein Meet & Greet mit Starpianist Lang Lang zu ersteigern. Comedian Bülent Ceylan bot an, dass er dem Höchstbietenden einen Anrufbeantworter-Text mit einer seiner Rollen einspricht. Sowohl Lang Lang als auch Bülent Ceylan sind der Carreras-Stiftung verbunden und waren im Vorjahr persönlich bei der Show in Leipzig zu Gast. Außerdem konnte man eine Rolle als Lockvogel in der TV-Show "Verstehen Sie Spaß" ersteigern.

Was geschieht mit den Spendengeldern?

Der weltberühmte Tenor, Gastgeber und Stifter José Carreras hat seine Leukämie-Stiftung ins Leben gerufen, nachdem er selbst erkrankt war. © Quelle: PR

Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 hat die José-Carreras-Leukämie-Stiftung bereits über 235 Millionen Euro an Spenden eingenommen und mehr als 1400 Projekte finanziert, darunter 865 Forschungsprojekte. Geschäftsführerin Ulrike Serini: „Wir fördern Forschungsprojekte für neue, erfolgversprechende Therapien gegen Leukämie, bezuschussen den Bau von Forschungs- sowie Behandlungseinrichtungen und unterstützen Elterninitiativen und Selbsthilfegruppen.“ Vor einer Förderzusage werde jedes Forschungsprojekt von einem wissenschaftlichen Beirat, der aus führenden Leukämie-Forschern besteht, im Detail überprüft – und anschließend evaluiert.

