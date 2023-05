﻿Pokalfinals, Stadtfest und Superstar Grönemeyer: Das kommt auf Leipzig am 3. Juni zu

Ausblick

Am 3. Juni gastiert Herbert Grönemeyer in Leipzig, spielt RB Leipzig im DFB-Pokalfinale und wird auf dem Stadtfest gefeiert.

Am ersten Samstag im Juni finden erneut gleich mehrere Großveranstaltungen auf einmal in Leipzig statt. Nach dem Sieg von Lok Leipzig am Dienstag im Landespokalfinale kommt noch eine weitere hinzu.

