﻿30 Jahre Killiwilly in Leipzig: Vom abgebissenen Ohr bis zum WM-Chaos auf der Karli

Leipzig. Der Schmerzensschrei gellte durch den ganzen Laden. Im Herbst 1993, spät in der Nacht, biss ein wütender Gast des Killiwilly seinem Gegenüber ein Ohr ab. Eine der besonders markanten Geschichten, die sich in den 30 Jahren Existenz der Kneipe auf der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße abgespielt haben. Weil der Pub am Freitagabend seinen runden Geburtstag feierte, kamen auch die ersten Inhaber Gabi und Gerhard Smole dazu. Der 74-Jährige hat mehrere schräge Storys auf Lager.

Die Geschichte mit dem Ohr atmet längst Legendenstatus. An jenem späten Abend waren zwei sturzbesoffene Iren miteinander in Streit geraten, der in besagtem Biss eskalierte. „Das Ding war komplett ab, wir haben es sofort in einem Eiskübel gekühlt“, sagt Smole. Der Täter flüchtete, das Opfer wurde in die Uniklinik gefahren, wo die Hörmuschel wieder angenäht werden konnte.

Eine Kneipen-Institution

Kein Zweifel: Das Killiwilly ist eine Institution. Ein Kneipenmeilenstein. Das Lokal in der Hausnummer 44 hat die Karli zu dem gemacht, was sie ist: ein Markenzeichen Leipzigs, von Bevölkerung wie Touristen gleichermaßen geliebt. Egal ob Barfußgässchen, Gottsched- oder Karl-Heine-Straße – alle anderen Hotspots der Gastroszene kamen nach ihr.

Schon allein der Eröffnungstag 1993 birgt eine Anekdote: Wie es sich für einen Irish Pub gehört, wollten Gabi und Gerhard Smole am St. Patrick’s Day, dem irischen Feiertag am 17. März, den Betrieb starten. Nach unermüdlicher Plackerei schien alles gerade rechtzeitig fertig – bis das zuständige Amt bei der Abnahme bemerkte, dass die Eingangstür nach innen aufging. Das war gegen die Bestimmungen.

Damals noch Inhaber: Gabi und Gerhard Smole 2007 bei einer Party im Killiwilly. © Quelle: André Kempner

„Um zumindest für diesen einen Tag aufmachen zu können, waren Engelszungen ebenso nötig wie Blumen und Pralinen für die zuständige Dame in der Behörde“, berichtet Smole amüsiert. Nach der rauschenden Party wurde der Eingang aufwendig und vorschriftsgemäß umgestaltet, einen Monat später ging es endgültig los.

Auch bei Wahl-Leipzigern, die von der Insel stammten, sprach sich schnell herum, dass es im Leipziger Süden Guinness, Kilkenny und sogar original britisches Frühstück mit Ham and Eggs, Baked Beans und Sausage gab. Vor allem zum Feierabend trafen sich dort viele Engländer und Iren. Nicht selten verschwanden gleich mehrere von ihnen gemeinsam auf dem Herrenklo. Das machte Gerhard Smole stutzig – „bis ich mitkriegte, dass dort die Arbeiter ihren Lohn bar ausgezahlt bekamen“. Deshalb konnte es passieren, dass der ein oder andere Gast mit einem 1000-Mark-Schein bezahlte.

Das KilliWilly ist eine Institution auf der Karl-Liebknecht-Straße. © Quelle: Andreas Doering

Durch Polizeikontrolle gekommen

Viele setzten ihre Kohle unverzüglich in Trinkbares um und stiegen nicht selten danach promillereich ins Auto. Trotz Polizeikontrollen konnte man auch ungeschoren davonkommen: „Ich weiß, dass einmal der noch nüchterne Beifahrer überprüft wurde – weil die Beamten in der Dunkelheit übersahen, dass sich das Lenkrad in den englischen Autos auf der anderen Seite befand.“

Unvergessen ist jener Vormittag im Sommer 2002, als bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südkorea die irische Nationalmannschaft überraschend bis ins Achtelfinale kam. Das Killiwilly zeigte die Spiele im Laden und auf einer von der Straße aus gut einsehbaren Leinwand. Die Fans verstopften erst den Fußweg, dann die Straße, später die Straßenbahngleise. „Verkehrstechnisch ging nichts mehr“, sagt Smole. „Dann rief die Stadt an: Wenn wir nicht sofort für Ordnung sorgten, würden sie auf der ganzen Meile den Strom abstellen.“ Mit Mühe und Not bewegte das Kneipenteam die Zuschauenden, die Wege frei zu machen.

Übernahm das Killiwilly vor knapp 13 Jahren von den Smoles: Carl Pfeiffer. © Quelle: André Kempner

Im Jahr 2010 beschlossen Gabi und Gerhard Smole, der Anfang der 90er Jahre auch Konzerte unter anderem mit Tina Turner, Kraftwerk und Depeche Mode veranstaltete, die Kneipe abzugeben. Carl Pfeiffer übernahm das Killiwilly. Trotz umfangreicher Sanierungsarbeiten unter anderem der Wände, der Elektrik und der Küche behielt der Pub seinen rustikal-gemütlichen Charakter. „Deutlich erweitert haben wir das Speisenangebot“, sagt Pfeiffer, auch Inhaber von Café Luise, Kaiserbad, Röseling sowie Volkshaus. Für den 55-Jährigen war es keine Frage, die Ur-Eltern des „Killi“, wie man es kurz nennt, zur Party einzuladen.

Die Smoles, inzwischen 74 (er) und 70 (sie), leben seit Längerem auf einem idyllischen Grundstück in der Nähe von Naunhof. In Leipzig sind sie mittlerweile fast seltener als in Hamburg oder Berlin, wo ihre beiden erwachsenen Kinder leben. „Aber die Einladung haben wir natürlich gern angenommen. An die wilden Jahre im Killiwilly denken wir gern zurück.“

Die Geschichte mit dem Ohr ging übrigens noch weiter. Wie die Smoles später erfuhren, flüchtete der Übeltäter in die benachbarte Nato-Kneipe. Dort versteckte ihn eine Kellnerin. Später heirateten die beiden und zogen nach Nordirland. Cheers!

