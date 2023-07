Karl-Liebknecht-Straße

Das KILLIWILLY auf der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße feiert am 28. Juli 2023 30. Geburtstag.

Ein abgebissenes Ohr, Lohnauszahlungen auf der Herrentoilette, wilde Feiern bis in den Morgen: In den 30 Jahren ihres Bestehens ist viel passiert in der Leipziger Kneipe Killiwilly. Der ehemalige Betreiber Gerhard Smole blickt auf die Zeit zurück.

