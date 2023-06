﻿Stadtfest-Organisator sauer: „Wir waren die Leidtragenden“

Leipzig. Das 30. Leipziger Stadtfest konnte am Wochenende zwar ungestört und ohne Zwischenfälle über die Bühne gehen. Dennoch ist Gesamtorganisator Bernd Hochmuth sauer, denn das Jubiläum fiel ganz anders aus als gedacht: „Wir waren die Leidtragenden der angespannten Sicherheitslage. Der ,Tag X‘ war eine schwere Belastung fürs Stadtfest. So möchte ich das nicht noch mal erleben.“

Weniger Besucher, weniger Umsatz beim Leipziger Stadtfest

Besonders vom Besucherrückgang betroffen war der Leuschnerplatz – trotz vieler Attraktionen. © Quelle: André Kempner

Die Besucherzahlen blieben mit geschätzten 250 000 Leuten unter den Erwartungen. Im Vorjahr kamen 300 00o Leute. Auf den Social-Media-Kanälen hatten viele Menschen geschrieben, dass sie wegen der angekündigten Demos diesmal verzichten. Durch das Ausbleiben der Besucher machten die Caterer weniger Umsatz – die Einbußen betrugen ein Drittel und mehr. Besonders betroffen ist der Standort Leuschnerplatz, der auf der Einflugschneise zu den Demonstrationen und Krawallen in der Südvorstadt liegt.

Caterer drehen an der Preisschraube

Ein Becher Fruchtbowle kostete auf dem Stadtfest 6 bis 7 Euro. © Quelle: André Kempner

Allerdings trugen wohl auch die Imbisspreise dazu bei, dass weniger konsumiert wurde. So kostete die Bratwurst 5 Euro, eine kleine Tüte Pommes ebenfalls 5 Euro, das Handbrot 6 Euro, der Baumstriezel 5,50 Euro, die Vanillecremewaffel 4 Euro, der Becher Bowle 6 oder 7 Euro. Viele Familien brachten sich deshalb ihre eigene Verpflegung mit. „Die Preisschraube ist endlich“, sagt auch der Cheforganisator und mahnt die Caterer, Maß zu halten. Sein Ziel war und ist, dass das Stadtfest ein Fest für jedermann ohne Eintritt bleibt.

Thema Sicherheit kostete viel Kraft und Aufwand

Dass das Stadtfest mit anderen Großereignissen zusammenfällt wie Wave-Gotik-Treffen oder Open-Air-Konzerte, ist nichts Ungewöhnliches und war nie ein Problem. Diesmal kamen das DFB-Pokalendspiel mit RB Leipzig hinzu, das Sachsenpokal-Finale, das Grönemeyer-Konzert – und vor allem der „Tag X“. Noch nie in den vergangenen 30 Jahren habe das Thema Sicherheit so viel Kraft und Aufwand gekostet wie diesmal, berichtet Hochmuth. Seit Mitte Mai gab es Sicherheitsberatungen. Bei Partnern wie der Toggo-Tour musste er immer wieder Bedenken ausräumen und erklären, dass das Stadtfest nicht das Ziel von Anschlägen sein wird.

Der Polizeieinsatz am „Tag X“ in Leipzig konzentrierte sich auf die Südvorstadt und Connewitz. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Der erfahrene Veranstaltungsmanager hat kein Verständnis dafür, dass es offenbar nicht möglich war, die Urteilsverkündung im Lina-E.-Prozess auf einen anderen Tag zu verlegen. Und kein Verständnis für den Stadtrat, der die Demonstration am Sonnabend in der Südvorstadt organisierte, die schließlich in Gewalt umschlug und zur Abriegelung des Stadtteils Connewitz führte. Bei der Polizei dagegen bedankt sich Hochmuth ausdrücklich: „Sie hat dafür gesorgt, dass wir drei Tage in Ruhe feiern konnten.“ Den beteiligten Einsatzkräften möchte er am liebsten eine Party schenken, mit Musik und Catering, und ist dazu auch schon im Gespräch.

Finanzierung des Stadtfestes wird immer schwieriger

Für die Zukunft des Leipziger Stadtfestes hält Hochmuth es für erforderlich, die Finanzierung neu zu regeln. Offizieller Veranstalter ist die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH. Die Konstellation in Leipzig ist paradox: Die größte Party der Stadt bekommt keinerlei finanzielle Unterstützung der Stadt. Im Gegenteil, die ausrichtende Agentur muss sogar noch einen Teil der Erlöse an die Stadt abgeben. Diese Zusammenhänge sind selbst Stadträten kaum bekannt und bewusst. Hochmuth hat sie beim VIP-Empfang angesprochen und auch den Oberbürgermeister darauf hingewiesen.

Bislang läuft die Finanzierung über Sponsoren, Catering- und Standgebühren sowie durch auswärtige Firmen, die Promotion machen. „In Zukunft brauchen wir die Hilfe der Stadt und von Wirtschaftsunternehmen, weil wir die extrem gestiegenen Kosten sonst nicht mehr stemmen können“, sagt der 70-Jährige. Seine Agentur hatte bei einer Ausschreibung im Herbst den Zuschlag erhalten, das Leipziger Stadtfest weitere zehn Jahre auszurichten. Bernd Hochmuth will das Heft in der Hand behalten, aber nach und nach Teile der Verantwortung an jüngere Partner abgeben.

