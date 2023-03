37 Fahrzeuge in Leipzig-Gohlis beschädigt – Heckscheiben und Spiegel eingeschlagen

Am Donnerstagabend gab es für viele Autobesitzer in Gohlis-Mitte eine böse Überraschung: Bislang noch unbekannte Täter zogen durch die Würkertstraße und schlugen bei geparkten Fahrzeugen Heckscheiben ein und demolierten Autospiegel.

Leipzig. In Gohlis-Mitte wurden am Donnerstagabend 37 parkende Fahrzeuge beschädigt. Nach Polizeiangaben haben bislang noch unbekannte Täter gegen 21.45 Uhr in der Würkertstraße bei Fahrzeugen Heckscheiben eingeschlagen und Autospiegel demoliert. Anwohner berichten, dass es sich um zwei Täter gehandelt haben soll.

Vor allem Heckscheiben waren diesmal in Gohlis das Ziel der Vandalen. © Quelle: André Kempner

Die Leipziger Polizei wollte dies am Freitagmorgen nicht bestätigen. Die Ermittlungen dauern noch an, hieß es. Auch der Sachschaden sei noch nicht komplett ermittelt. Vermutet wird allerdings, dass es sich im Gegensatz zu einer früheren Aktion in der Messestadt dieses Mal nicht um Klima-Proteste handelt.

Vor gut einem Monat hatten Unbekannte vor allem im Leipziger Südosten und im Zentrum-Nordwest bei insgesamt 54 SUV-Fahrzeugen Luft aus den Reifen gelassen. Wie die Polizei mitteilte, wurde damals an allen betroffenen Fahrzeugen ein Bekennerschreiben mit klimapolitischem Hintergrund hinterlassen. Bereits Ende Januar hatte es mehrere Vorfälle ähnlicher Art im Zentrum Süd gegeben.

In der Nacht und am frühen Morgen schritten betroffene Gohliser zur Selbsthilfe und klebten ihre zerschlagenen Heckscheiben ab, um das Fahrzeuginnerezu schützen. © Quelle: André Kempner

Damals richteten sich die Attacken ausschließlich gegen sogenannte SUV’s (Sport Utility Vehicles). Dies ist ein Sammelbegriff für Pkw, deren Erscheinungsbild an Geländewagen angelehnt ist. Die Fahrzeuge sind größer als andere Pkw und verbrauchen sowohl bei der Herstellung als auch bei der täglichen Nutzung mehr Ressourcen.