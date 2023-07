Am Biedermeierstrand

Nach sechs Spielzeiten mit dem Musical „Oliver Twist“ nimmt der Musik- und Theaterförderverein Priester sein Publikum nun mit auf ein neues Abenteuer an den Schladitzer See. Jules Vernes „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ wird das Ensemble am 5. August erstmals auf die Seebühne am nordsächsischen Biedermeierstrand bringen. Die LVZ gibt einen Eindruck davon, wie Musik, Choreografie und Kostüme für diese Aufführung entstehen.