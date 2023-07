Das neue, junge Denken in Gewerkschaften – manchmal ohne Kompromisse

Leipzig. Mehr Freizeit, gerechte Bezahlung, gutes Arbeitsklima: Die Wünsche junger Menschen bei der Suche nach dem idealen Arbeitsplatz sind vielfältig – und nicht jeder Arbeitgeber kommt dem entgegen. Um bessere Konditionen auszuhandeln, organisieren sich einige frischgebackene Arbeitnehmer in Gewerkschaften.

So auch die Leipziger Gina Menne (23) und Nils Matthes (24). Sie ist Auszubildende am Uniklinikum Leipzig, er ist angehender Handelsfachwirt bei Mediamarkt. Beide sind in der Verdi-Jugend, dem Nachwuchs der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, aktiv.

Nils Matthes und Gina Menne sind in der Verdi-Jugend aktiv. In der Gewerkschaft muss sich ein neues Denken etablieren, finden sie. © Quelle: Eyad Abou Kasem

„Man sollte sich zusammentun, wenn man Verbesserungen erreichen will“, sagt Matthes. Gerade die Inflation mache Gewerkschaften derzeit attraktiver. „Wenn alles gut läuft und die Arbeitsbedingungen in Ordnung sind, ist das Interesse an Gewerkschaften gering. Momentan läuft es aber eher schlecht. Also gibt es wieder einen Grund, gemeinsam für die eigenen Rechte einzustehen. Gerade Auszubildende haben alleine keine Chance, etwas zu verändern“, erklärt er. „Es geht um mehr als solche Selbstverständlichkeiten, dass das Gehalt pünktlich gezahlt wird.“

Mehr Aufklärung zu Gewerkschaften in Schulen gefordert

Auch Menne ist überzeugt, dass sich die Anforderungen junger Menschen an die Arbeitswelt verändert haben: „Wir wollen Arbeitsqualität, also den Job gerne machen und unter guten Bedingungen. Die Vier-Tage-Woche ist zum Beispiel ein großer Anreiz. Ich komme aus einem Klinikum, das als eines der letzten Unternehmen noch eine 40-Stunden-Woche hat.“ Da sei die Motivation groß, in eine Gewerkschaft einzutreten. „Ich denke nicht, dass Geld noch eine große Rolle spielt. Es geht eher um die Zeit.“

Den Gewerkschaften falle es allerdings schwer, junge Personen anzusprechen. „Ich treffe immer wieder junge Menschen, die fragen, was Verdi überhaupt ist“, klagt die Auszubildende. „Was Gewerkschaften machen und wofür sie wichtig sind, sollte bereits in der Schule unterrichtet werden.“ Schülerinnen und Schüler sollen lernen, dass sie später als Arbeitnehmer eine Lobby haben, findet Menne.

Keine Kompromisse bei der FAU

Wie bei den meisten Gewerkschaften verhandeln bei Verdi gewählte Vertreter die Forderungen ihrer Mitglieder. Dieses Konzept kritisiert der 19-jährige Jasper*. Der Student arbeitet nebenbei als Nachhilfelehrer und ist Mitglied der Freien Arbeiter*innen Union (FAU), einem basisdemokratisch organisierten Zusammenschluss lokaler Gewerkschaften. Hier verhandeln die Mitglieder selbst ihre Forderungen. „Wenn Gewerkschaftsvertreter die Interessen verhandeln, kommen dabei Kompromisse heraus, die die Angestellten langfristig nicht zufriedenstellen”, erklärt Jasper.

Auch die 26-jährige Zoë* ist Mitglied der FAU in Leipzig. Die Studentin hat lange Zeit in der Gastronomie gearbeitet und war dort mit ihren Arbeitsbedingungen unzufrieden. „Besser wäre es, wenn die Angestellten selbst verhandeln würden. Sie kennen ihre Arbeitssituation am besten. Kompromisse verändern nur oberflächlich etwas, aber nicht die tiefer liegenden, strukturellen Probleme.“ Kompromisse gehe die FAU deshalb nicht ein, sondern halte beharrlich an ihren Forderungen fest.

Kritik an Struktur und Verhandlungen großer Gewerkschaften

Die FAU setzt sich vor allem für Arbeitnehmer in Bereichen ein, die sonst nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Neben der Gastronomie betrifft das beispielsweise Lieferdienste. In Leipzig konnte die FAU die Arbeitsbedingungen der Angestellten des Pizza-Lieferdienstes Dominos verbessern. Nach eigenen Angaben konnte die Gewerkschaft die Kündigung eines Mitarbeitenden verhindern und bezahlten Urlaub für Minijobber durchsetzen.

Zoë und Jasper kritisieren zwar die Struktur und Verhandlungsweise der großen, etablierten Gewerkschaften. Dennoch rufen sie ihre Altersgenossen dazu auf, solch einer Organisation beizutreten: „Engagiert euch, werdet selbst aktiv! Die Gewerkschaften, die zu eurer Berufsgruppe passen, können euch immer noch am besten unterstützen.“ Gerade junge Menschen sollten selbstbewusst für ihre Arbeitsrechte einstehen. „Darauf dürft ihr beharren“, so Jasper eindringlich.

*Zoë und Jasper wollen nicht mit Nachnamen genannt werden.

