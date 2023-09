400 Amazon-Jobs am Flughafen Leipzig/Halle fallen weg

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Der Standort von Amazon Air am Flughafen Leipzig/Halle steht vor dem Aus. Wie am Dienstag bekannt wurde, gibt das Unternehmen sein Logistikdrehkreuz am Schkeuditzer Airport auf. 400 Jobs sind betroffen.

Nach LVZ-Informationen ist der Standort für Amazon Air inzwischen entbehrlich geworden. Wie aus Unternehmenskreisen verlautete, habe Amazon den Standort vor der Corona-Pandemie eröffnet, um den Kunden eine schnelle Lieferung in Gegenden zu ermöglichen, wo andere Transportmöglichkeiten dies nicht leisten könnten.

Auch Unternehmenskreise bestätigten die Schließungspläne. Betroffen ist demnach das Amazon Air Hub am Flughafen Leipzig/Halle – mit Zugang zum Rollfeld. Nicht betroffen sei das Verteilzentrum. Das Unternehmen wolle am Schkeuditzer Airport bleiben, „das ist kein Abgesang für den Standort“, hieß es. Die Nachricht sei zweifelsohne ein schwerer Schlag für die Region.

Wie es aus Amazon-Kreisen weiter hieß, drohe der Wegfall von etwa 400 Jobs. Für die Angestellten solle eine Lösung gefunden werden. Der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) bestätigte der LVZ die Entscheidung des Unternehmens. „Ich bin darüber informiert und bedauere diesen Schritt sehr. Ich hoffe, dass man eine Lösung für die Kolleginnen und Kollegen am Standort findet“, sagte er.

Einen ausführlichen Bericht zu den Schließungsplänen lesen Sie hier.

Bild des Tages

So sieht es aus, wenn Hundewelpen nach Deutschland geschmuggelt werden. Diese Jungtiere entdeckte die Bundespolizei im Dezember 2020 auf der A 17. © Quelle: Bundespolizei

Lesen Sie dazu: Ein 29-Jähriger soll von Leipzig aus den illegalen Handel mit Hundewelpen aus Ungarn organisiert haben.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Neues Angebot für Pendler: Immer mehr Leipzigerinnen und Leipzigern sind mit dem Rad und öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Doch Fahrradbügel sind ihnen zum Abstellen ihre Bikes oft nicht sicher genug. Bald wird es deshalb in Leipzig Fahrradschließfächer geben – die erste Anlage steht schon. Immer mehr Leipzigerinnen und Leipzigern sind mit dem Rad und öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Doch Fahrradbügel sind ihnen zum Abstellen ihre Bikes oft nicht sicher genug. Bald wird es deshalb in Leipzig Fahrradschließfächer geben – die erste Anlage steht schon. Lesen

Drogenprozess in Leipzig: Der Vater und seine Söhne Andreas und und Uwe N. sollen bandenmäßig mit Drogen gedealt haben. Ralf N. widerspricht dieser Darstellung vor Gericht und präsentiert sich als Opfer vieler seltsamer Zufälle. Der Vater und seine Söhne Andreas und und Uwe N. sollen bandenmäßig mit Drogen gedealt haben. Ralf N. widerspricht dieser Darstellung vor Gericht und präsentiert sich als Opfer vieler seltsamer Zufälle. Lesen

Auswirkungen des Lehrermangels: In Sachsen kann der Unterricht nicht mehr vollständig abgesichert werden: Wegen Personalmangels erreicht die Zahl der ausgefallenen Stunden für das vergangene Schuljahr einen neuen Höchstwert. In Sachsen kann der Unterricht nicht mehr vollständig abgesichert werden: Wegen Personalmangels erreicht die Zahl der ausgefallenen Stunden für das vergangene Schuljahr einen neuen Höchstwert. Lesen

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend,

Ihr Thomas Lieb

Reporterchef

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren

LVZ