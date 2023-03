﻿400 Millionen Euro: Leipzigs Stadtkonzern braucht Mega-Schutzschirm der Kommune nicht mehr

Leipzig. Die Leipziger Stadtwerke können ein Kapitel abschließen, das vor einem halben Jahr noch für viele Ängste in der öffentlichen Wahrnehmung sorgte. Es geht dabei um einen Schutzschirm von bis zu 400 Millionen Euro. Den hatte der Stadtrat im September 2022 für den Kommunalkonzern L-Gruppe aufgespannt. Mit der Kreditlinie sollte es der Energiesparte des Konzerns ermöglicht werden, weiterhin am Stromhandel der Börse EEX teilzunehmen, wo plötzlich extrem hohe Ausfallsicherheiten hinterlegt werden mussten. „Tatsächlich hat das alles sehr gut funktioniert. Die L-Gruppe konnte inzwischen alle Kredite an ihren Gesellschafter zurückführen“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Karsten Rogall.

Vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine kostete eine Megawattstunde Strom im Börsenhandel etwa 50 Euro, erinnert er. „Ende August war der Preis aber auf 1280 Euro hoch geschnellt, und niemand wusste, ob das so weitergeht.“ In dieser Situation habe Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) zunächst per Eilentscheidung ein Darlehen in Höhe von 150 Millionen Euro für die L-Gruppe gewährt – und der Stadtrat wenige Tage später den Rahmen auf 400 Millionen Euro erhöht.

64 Prozent zum Ende des Winters: Gasspeicher noch gut gefüllt

Tatsächlich eingesetzt hätten die Stadtwerke davon letztlich Beträge von insgesamt rund 100 Millionen Euro – und das auch nur für wenige Wochen. Inzwischen sei aber alles an die Kommune zurückgeführt, und ein weiterer Bedarf nicht mehr zu erkennen, berichtet Rogall. Der Strompreis an der Börse liege aktuell bei etwa 100 Euro und schwanke nicht mehr so stark. Die deutschen Gasspeicher seien noch immer zu 64 Prozent gefüllt – und das am Ende des Winters.

Am 30. September 2023 könne daher – wie von Anfang an geplant – der kommunale Schutzschirm auslaufen. „Trotzdem war es sehr gut zu wissen, dass die Stadt Leipzig willens und in der Lage ist, ihre Versorger in so einer außergewöhnlichen Situation zu unterstützen. Dafür sind wir wirklich dankbar“, betont Rogall.

Konzernspitze der L-Gruppe wurde neu aufgestellt

Der 54-Jährige wurde soeben zum neuen Sprecher der Geschäftsführung des Stadtkonzerns gewählt. Ab dem 1. Mai 2023 tritt er damit die Nachfolge von Michael M. Theis an, der das Schiff stabil durch alle Krisen steuerte und nun altersbedingt in den Ruhestand wechselt, wie Aufsichtsratschef und Oberbürgermeister Jung hervorhebt. Theis war bisher zugleich auch Arbeitsdirektor der Gruppe mit 5000 Beschäftigten sowie Finanzgeschäftsführer beim Tochterunternehmen Leipziger Wasserwerke. In diesen beiden Funktionen folgt ihm nun Kerstin Schultheiß nach. Die 54-Jährige kam von der Verbundnetz Gas AG (VNG). Sie ist die allererste Frau in der vierköpfigen Konzernspitze, zu der neben Rogall (ebenfalls weiterhin unverändert) Volkmar Müller und Ulf Middelberg gehören.

Das für fünf Jahre gewählte Führungsquartett müsse die Weichen auf „klimagerechte Energie und Mobilität“ in Leipzig stellen, dabei zugleich den Fachkräftemangel angehen, so Jung. Gewerkschafterin Ines Kuche als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende ergänzt, dabei sei eine „vertrauensvolle, wertschätzende Zusammenarbeit innerhalb der L-Gruppe besonders wichtig“. Rogall knüpft da an, wenn er sagt, er wolle gemeinsam mit dem gesamten Team auch neue Akzente setzen, um diese Ziele zu erreichen.

Sparziel für den kommunalen Konzern von zehn Millionen Euro

Zum Beispiel habe der Stadtrat im vergangenen September den Konzern außerdem mit einer Kapitaleinlage von 25 Millionen Euro unterstützt – vor allem, um die explodierenden Kosten bei den Bussen und Straßenbahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) aufzufangen. Weitere 15 Millionen Euro kommen jeweils 2023 und 2024 dazu. Im Gegenzug verpflichtete sich die L-Gruppe zu Einsparungen, die sich bis 2030 auf jährlich zehn Millionen Euro summieren sollen. „Das wird nicht einfach, aber gemeinsam schaffen wir es“, sagt Rogall. So könnten die Planungen und Bauabläufe der einzelnen Sparten bei Investitionen noch besser zusammengefasst werden, Gleiches gelte für den ganzen IT-Bereich und die Digitalisierung. „Es geht nicht um Personalabbau, sondern um strategische Entscheidungen für mehr Effizienz.“

Allerdings müssten auch Bund und Land den Umbau zu klimaneutralen Verkehrsnetzen, Energie- und Wasserversorgung weiter angemessen unterstützen, fordert Rogall. „Etwa beim Thema Energie erleben wir zum Glück gerade eine gewisse Entspannung, aber es ist noch nicht ausgemacht, ob sie auch über den nächsten Winter 2023/24 tragen wird.“