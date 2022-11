Neben dem Leipziger BMW-Werk wurde soeben ein neuer Gewerbekomplex eröffnet, den die Betreiber als größten Logistik- und Zulieferer-Park in Mitteldeutschland vorstellen. Die zwei riesigen Hallen sind bereits komplett vermietet. In den 12,20 Meter hohen Räumen dreht sich nun fast alles um Elektro-Mobilität.

Leipzig. Rund 450 neue Arbeitsplätze bringt der Baytree Logistikpark Leipzig. An der Regensburger Straße – unweit vom Haupttor des BMW-Werks in Seehausen – wurden jetzt zwei riesige Hallen-Komplexe feierlich eröffnet. Zusammen überdachen sie 110.000 Quadratmeter Nutzflächen, was etwa 20 Sportplätzen entspricht.