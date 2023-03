﻿Leipzig wird zum Pilotprojekt: LVB locken beim 49-Euro-Ticket mit Bausteinsystem

Leipzig. Wenn das neue Deutschlandticket (D-Ticket) am 1. Mai startet, werden die Manager vieler deutscher Verkehrsunternehmen die Entwicklung in Leipzig besonders genau verfolgen. Denn in der Messestadt startet zeitgleich ein Pilotprojekt für die Branche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Käufer des 49 Euro teuren Fahrscheins können dann ausschließlich für die Tarifzone Leipzig (110) zwei Bausteine aus dem aktuellen Tarifangebot der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) zubuchen. Für weitere 1,50 Euro im Monat können Fahrgäste dann bis zu drei Kinder auf ihr D-Ticket mitnehmen – und zwar montags bis freitags ab 17 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags ganztägig. Außerdem kann für weitere 4,60 Euro im Monat ein Erwachsener mit dem Deutschlandticket in der Leipziger Tarifzone 110 mitfahren – von montags bis freitags ab 17 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags ganztägig. Das D-Ticket selbst ist nicht übertragbar und enthält die exklusiv von den LVB offerierten Angebote nicht.

Zubuchungen werden am 1. August teurer

„Dieses Bausteinsystem gibt es zur Erweiterung des Deutschlandtickets bislang nur in und für Leipzig“, betont Steffen Lehmann, Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes. „Es ist eine Art Pilotprojekt für die gesamte Branche. Wenn es von den Fahrgästen angenommen wird und gut funktioniert, könnte es auch von anderen Verkehrsunternehmen übernommen werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch





Dieses Bausteinsystem ist in Leipzig bereits seit längerer Zeit Bestandteil des LVB-Abos Light, das Leichtgewicht unter den LVB-Abos, das nur für eine Person gültig ist, ein beliebiges Umsteigen innerhalb seines Gültigkeitsbereiches ermöglicht und nicht auf andere Personen übertragbar ist. Der Monatspreis für dieses Light-Ticket beträgt für die Zone Stadt Leipzig aktuell 50,90 Euro und wird zum 1. August 2023 auf 54,90 Euro steigen. Dann werden auch die Zubuch-Möglichkeiten teurer – die Mitnahme-Option für drei Kinder kostet dann in den genannten Zeiten in der Tarifzone Leipzig 1,80 Euro, die Mitnahme eines Erwachsenen in den genannten Zeiten 5,50 Euro. Mit der Preisanhebung am 1. August gelten diese höheren Zubuch-Preise auch für das D-Ticket.